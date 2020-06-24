Prof. Dr. Semih Aktekin kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin atandı. İşte, Prof. Dr. Semih Aktekin'in biyografisi...

Semih Aktekin 1974 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Tatvan'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1416 sayılı yasa kapsamında açtığı bursluluk sınavını kazanarak lisansüstü eğitim görmek üzere İngiltere’ye gönderildi. Nottingham Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Tarih Eğitimi programında tezsiz yüksek lisans, Okul Geliştirme ve Sürekli Mesleki Gelişim programında yüksek lisans, Öğretmen Yetiştirme programında doktora dereceleri aldı. Yurda dönüşte mecburi hizmetini yürütmek üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak atandı.

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda danışman olarak görevlendirilen Semih Aktekin, 2014-2016 yılları arasında Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü, 2016-2018 yılları arasında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı olarak atandı.

Genel müdürlükleri süresince 1416 sayılı kanun kapsamındaki YLSY programıyla ilgili mevzuatın güncellenmesi ve programların yeniden yapılandırılması, Öğretmen Strateji Belgesi’nin yayınlanması, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Belgesi’nin güncellenmesi ve yayınlanması, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’nın başlatılması, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerinin kapsayıcı yaklaşım ve etkinlik temelli uygulama doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, Okul Tabanlı Afet Eğitimi’nin ikinci fazının başlatılması, Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan Suriyeli öğretmenlerin hizmetiçi eğitim programlarının düzenlenmesi gibi birçok proje ve faaliyeti yürüttü.

Farklı tarihlerde, YÖK Bologna Uzmanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyeliği, ÖSYM Yönetim Kurulu Üyeliği, Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu Üyeliği, TÜBİTAK SOBAG ÇPDK üyeliği, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları DDK Üyeliği, UNESCO Uluslararası Öğretmen Eylem Gücü Yürütme Kurulu üyeliği, Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği (EuroClio) yönetim kurulu üyeliği ve OECD tarafından yürütülen TALIS projesi yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Semih Aktekin, evli ve iki çocuk babasıdır.