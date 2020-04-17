Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu kimdir?

Türkiye ve Avrupa Üroloji camiasının saygın isimlerinden olan Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu, kariyeri boyunca pek çok önemli çalışmaya imza attı, binlerce öğrenci yetiştirdi. İşte, Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu hakkında merak edilenler...

Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935 yılında Kıbrıs'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelerek burada tıp öğretimini tamamlayan Tellaoğlu, bir süre İngiltere'de görev aldıktan sonra üroloji ihtisasına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde başladı.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, Tellaoğlu’nun uzmanlık tezi olurken, uzmanlığında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genciydi.

Tellaoğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık da etmişti. Ayrıca; Türkiye’de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli katkıları olmuştur.