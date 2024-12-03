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Prof. Dr. Sarı: Müsilaj örümcek ağı gibi bütün Marmara’yı sardı

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#Müsilaj#Müsilaj#Balıkesir
Prof. Dr. Sarı: Müsilaj örümcek ağı gibi bütün Marmara’yı sardı
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 07:00

Balıkesir’in Erdek Körfezi’nde dalış yapıp incelemelerde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 2021 yılı ilkbahar-yaz aylarında Marmara Denizi’nin yüzeyini kaplayan müsilajın tehlike oluşturmaya başladığına dikkat çekti.

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Erdek’te yaptığı dalışlarda, müsilajın denizde 5 ila 25 metre arasında, büyük bulut kümeleri şeklinde yoğunlaştığını ve Güney Marmara’nın tamamına yayıldığını tespit ettiğini belirten Prof. Dr. Sarı, “25 Ekim 2024 tarihinde Erdek Körfezi’nde yeniden ortaya çıkan müsilaj, kısa süre içerisinde Marmara Adaları’nın çevresine ve Güney Marmara’ya yayıldı. Ve 4 hafta içinde Marmara’nın en kuzeyine kadar neredeyse ulaşmak üzere. Bugün itibarıyla Gemlik Körfezi’nde, İstanbul adalarının çevresinde ve Yalova Çınarcık bölgesinde 5-25 metre aralığında, örümcek ağı gibi bütün Marmara’yı sarmış durumda. Bugün daha da yüzeye yaklaşmış durumda” diye konuştu.

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#Müsilaj#Müsilaj#Balıkesir

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