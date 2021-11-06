Prof. Dr. Sakarya'dan evcil hayvan sahiplerine 'yakın temas' uyarısı

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İzmir Medicana Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, ABD'de geyiklerde Covid-19'a rastlanmasını değerlendirdi. Prof. Dr. Sakarya, "Enfeksiyon hastalıklarında özellikle virüslerin, konakçı olarak baktığımızda hayvanlar ve insanlar arasında önemli bir geçişi var. Şu an insanda hastalık yapan virüslerin yüzde 75'inden fazlası, hayvan kaynaklı mikroorganizmalar. Dolayısıyla hayvanlar ve insanlar arasındaki geçiş çok normal. Hatırlarsanız kuş ve domuz gribi gibi virüsler, hayvanlarda olup da insanlara geçen hastalıklar. Covid-19 da aynı grip gibi büyük bir aile. Bu nedenle birçok hayvanda ve insanda farklı semptomda seyredip farklı hastalıklar yapabiliyor. Genellikle üst solunum şeklinde hastalık yapabiliyor. Yani insanda hastalık yapan Covid-19 tanımlandıktan sonra bununla ilgili hayvanlara geçişin nasıl olduğu veya hayvandan insana geçiyor mu konuları araştırılıyor. İlk hikaye de yarasadan insana geçti diye başlamıştı. Birçok hayvanın aynı genom yapısını içeren virüsü taşıdığını gördük. Bunlar içinde evcil hayvanlar var. Farelerden geyiklere kadar birçok hayvanın bu virüsü taşıdığı biliniyor artık" dedi.