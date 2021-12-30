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Prof. Dr. Sakarya: Omicron'da 18 yaş altı süper bulaştırıcı grupta

#Koronavirüs#Omicron#Prof. Dr. Serhan Sakarya
Prof. Dr. Sakarya: Omicronda 18 yaş altı süper bulaştırıcı grupta

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Covid-19'un Omicron varyantının Türkiye'de görülmesinin ardından yayılım hızının artışıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Sakarya, Türkiye'nin 3'te birini oluşturan 18 yaş altı nüfusun Omicron varyantında süper bulaştırıcı bir grup olduğunu belirterek, "18 yaş altı grup okullara gidiyor, okuldan çıkıp kafeye gidiyor. Hasta olmuyorlar ama virüsü eve taşıyor" dedi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 yaş üstü kişilerin yüzde 80'inin aşılandığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "18 yaş altı grup okullara gidiyor, okuldan çıkıp kafeye gidiyor. Hasta olmuyorlar ama virüsü eve taşıyor. 3 aşılı olduğunu söyleyen ebeveynler, çocuğun okulda Covid-19 vakası çıktığı için hastalığa yakalandığını iletiyor. Ancak virüsün hızlı yayılmasında okulların açık olmasını neden göstermek büyük bir hata. Bizim artık okul çağına gelmiş her çocuğu aşılamamız gerekiyor. Onları aşılarsanız, diğerlerini koruyabilirsiniz. Çocuklar maske takmıyor, birbirleriyle alışverişte bulunuyor, birbirlerinin içeceklerinden kullanıyor. Bunlar o yaş grubu için normal davranışlar. Bu şekilde dolaşan virüs, kendilerini hasta etmiyor ama ailelerini çok ciddi hasta ediyor" dedi.

'ESKİSİ GİBİ ÖLDÜRÜCÜ BİR HASTALIK DEĞİL'

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Omicron varyantının ilk olarak ortaya çıktığı Afrika'nın dünyada Covid-19 aşısını en az yapabilen yerlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sakarya, birçok hastanın çok kolay enfekte olduğunu dile getirdi. Bundan sonraki mutasyonların da aşının olmadığı bölgelerde ortaya çıkacağını öne süren Prof. Dr. Sakarya, "Omicron bulaşıcı olmasına karşın eskisi gibi öldürücü bir hastalık olarak karşımıza çıkmıyor. Aşının da katkısıyla hem klinik hem laboratuvar olarak hastalık çok hafif seyrediyor. Virüsü dünyada yok etmek durumundayız. Türkiye'de Omicron bundan birkaç hafta öncesine kadar 6 vakada ortaya çıkmıştı. Hollanda ve Avrupa'da da böyleydi. Fakat şu an birçok Avrupa ülkesinde hakim varyantın Omicron olduğu açıklandı. Aşı olmuş kişilerde hastalığın oluşma riski veya enfeksiyonun şiddeti konusunda ciddi farklılıklar var. Aşı olanlarda enfeksiyonun şiddetinin hafif geçirildiğini biliyoruz" diye konuştu.

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'OCAK VE ŞUBAT AYINDA VAKA SAYILARI ARTAR'

İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de pandeminin başından bu yana kaydedilen en yüksek verilerin açıklandığını söyleyen Prof. Dr. Sakarya, Amerika'da geçen hafta içinde 7 günde 1 milyon 700 bin vakanın ortaya çıktığını belirtti. Prof. Dr. Sakarya, şöyle devam etti: "İngiltere de 600 bin vaka açıkladı. Nüfuslarına bakıldığında bu rakamlar oldukça ciddi. Günlük vaka sayısı 100 binlere ulaşıyor. Bu Covid-19 başladığından beri rekor sayı. Önümüzdeki dönemde biz de kişisel korunma yöntemlerini daha sıkı uygulamazsak, aşılamayı her gruba indiremezsek, önümüzdeki ocak ve şubat ayında her gün bildirilen 20 bin ve altındaki vakalarda kalabileceğimizi düşünmüyorum."

'SOLUNUM İZOLASYONU YAPINIZ'

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Pandeminin başından bu yana ortaya çıkan bütün varyantlarda hasta olmamak için gerekli kuralların uygulanması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Sakarya, "Solunum izolasyonu yapınız. Mesafeyi koruyunuz, hijyene dikkat ediniz. Türkiye'de normalleşme sonrasında hiç Covid-19 olmamış gibi yaşayan insanlar var. Restoranlar, kafeler, alışveriş merkezlerinde bir sürü insan mesafesiz, maskesiz sosyal yaşamlarına devam ediyor. Sonra da virüsü ciddi sorun yaşayabilecek insanlara bulaştırıyorlar" ifadelerini kullandı.

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#Koronavirüs#Omicron#Prof. Dr. Serhan Sakarya

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