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Prof. Dr. Recep Demirhan: Turkovac, Sinovac'tan daha etkin

#İstanbul#Kartal#Turkovac
Prof. Dr. Recep Demirhan: Turkovac, Sinovactan daha etkin

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, şehir hastanelerinin ardından tüm Türkiye'deki eğitim ve araştırma hastanelerinde uygulanmaya başlanan Turkovac aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Recep Demirhan, vatandaşları hatırlatma dozlarını olmaları konusunda uyararak "Turkovac aşımız güvenli bir aşı, koruyuculuğu yüksek bir aşı. Çin menşeli Sinovac aşısından da daha etkin bir aşı olduğunu biliyoruz. Yan etkisi çok düşük bir aşı. Şu anda tüm Türkiye'de yüz binin üzerinde Turkovac aşısı yapıldı" dedi.

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Sağlık Bakanlığı'nca kullanıma sunulan yerli koronavirüs aşısı Turkovac, Şehir hastanelerinin ardından eğitim ve araştırma hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bir iki hafta içinde tüm aile hekimliği merkezlerinde de Turkovac'ın uygulanmaya başlanacağını söyleyerek bilgi veren Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki son durumu ile ilgili de konuştu. Demirhan, ayrıca aşı olmayan ve hatırlatma dozlarını uygulamamış vatandaşları aşı olmaya davet ederek, Turkovac aşısının güvenli ve koruyuculuğu yüksek bir aşı olduğunu aktardı.

"ÇİN MENŞELİ SİNOVAC AŞISINDAN DA DAHA ETKİN BİR AŞI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Türkiye, Kovid 19 ile ilgili olarak çok ciddi bir mücadelenin içinde. Yaklaşık 2 yıldır çok ciddi bir şekilde kovid mücadelesi veriyoruz. Biz Kovid 19'un aşısını da yerli ve milli aşımız Turkovac'ı da imal ettik biliyorsunuz. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi buluşu yaptı. Şanlıurfa da üretime geçti ve önce şehir hastanelerinde ardından eğitim hastanelerinde, gelecek hafta itibariyle tüm Türkiye'deki hastanelerde ve bir iki hafta içinde tüm aile hekimliği merkezlerinde Turkovac aşımız güvenli bir şekilde tüm insanlara yapılacak. Şu anda tüm Türkiye'de yüz binin üzerinde Turkovac aşısı yapıldı. Bize şu ana kadar Turkovac ile ilgili hiçbir yan etki bildirilmedi. Biz de saptamadık. Dolayısıyla Turkovac aşımız güvenli bir aşı, koruyuculuğu yüksek bir aşı. Çin menşeli Sinovac aşısından da daha etkin bir aşı olduğunu biliyoruz. Yan etkisi çok düşük bir aşı" dedi.

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"AŞILARINI YAPTIRSINLAR Kİ BİZ KOVİD NEDENİYLE İNSANLARI KAYBETMEYELİM"

Aşı sürecini tamamlamamış kişileri aşı olmaları konusunda uyaran Demirhan, "Biz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak Kovid'deki mücadeleyi kazanmak adına aşılanmanın artmasını, hatırlatıcı aşı 'Rapel' dediğimiz aşı dozlarımızın yapılmasını özellikle vatandaşlarımızdan istiyoruz ki Kovid nedeniyle yaşamlar son bulmasın. İnsanlarımız ölmesin, vefat sayıları artmasın. Biliyorsunuz son birkaç haftadır Kovid'den dolayı özellikle yoğun bakımlarda yatan 65 yaşın üzerindeki kişilerde ölüm oranı arttı. Şu anda 250 civarında günlük veri veriliyor biliyorsunuz. Bunun en büyük sebebi de aşısız kişiler veya hatırlatıcı, Rapel dozu gelip bunları yaptırmayan insanlardan oluştuğunu görmeye başladık. Bu durum bizleri oldukça üzüyor. O yüzden vatandaşlarımızdan ricamız lütfen hatırlatıcı dozlarını, aşılarını yaptırsınlar ki biz Kovid nedeniyle insanları kaybetmeyelim. İnsanların ölümüne sebep olmayalım. Amacımız, hedefimiz bu. Bakanlığımız da yeterli miktarda Kovid aşısını imal etmiş olup bunu tüm Türkiye'deki sağlık kuruluşlarına dağıtıyor. Dağıtım da hızlı bir şekilde devam ediyor. Herkesin Turkovac aşısıyla aşılanarak bu Kovid mücadelesinden biz başarılı bir şekilde çıkalım istiyoruz. Maskeden mesafeden kurtulalım istiyoruz. Bunun için vatandaşlarımızdan ilk günkü hasasiyetle maske mesafede olduğu gibi aşıda da aynı yaklaşımı özellikle hatırlatıcı dozlarında sergilemelerini rica ediyoruz. Hatırlatıcı dozlarında istediğimiz seviyede değiliz çünkü. Aşının yan etkisi yok tekrar tekrar vurguluyorum. Turkovac ile aşılanarak biz korunur hale gelmeliyiz. Antikor seviyemizi yükseltip özellikle yaşlı grupta ölümleri azaltabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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#İstanbul#Kartal#Turkovac

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