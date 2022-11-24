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Prof. Dr. Ali Pınar'dan açıklama... Depremde ortaya çıkan ışığın nedeni belli oldu

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#Düzce#Deprem#Işık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 14:46

Düzce'deki depremde gökyüzünde ortaya çıkan ışık hakkında konuşan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, "Bunun kaynağı tamamen faylanmayla alakalı. Fayın hareketiyle biriken enerjinin yüzde 90’ı ısıyla ortaya çıkması çok faydalı bir olay. Sadece yüzde 10'luk kısmı deprem dalgası olarak yayılmaktadır. Görülen o ışıklar yüzde 90’lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır" dedi.

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Düzce'de çarşamba saat 04:08'de merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-Düzce'de meydana gelen depremde Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü’nde gökyüzünde ışık ortaya çıkmıştı.

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR OLAY"

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, ışığı yorumladı.

Prof. Dr. Ali Pınardan açıklama... Depremde ortaya çıkan ışığın nedeni belli oldu

Aynı olayın 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de yaşandığını belirten Prof. Dr. Pınar, "Bu sismik enerjinin açığa çıkması genelde fayın hareketiyle meydana gelir. Fay hareketi ile çok yüksek ısı açığa çıkar. Aynı şekilde dün sabahki depremle birlikte bölgede bir ışık görüldü. Bunun kaynağı tamamen faylanmayla alakalı. Şunu da belirtmekte fayda var. Bir fay üzerinde biriken sismik enerjinin yüzde 90’ı tamamen ısıyla çıkar. O hareketle birlikte büyük ısı oluşmaktadır. Sadece geri kalan yüzde 10 sismik enerjiyle açığa çıkar. Bu aslında çok önemli bir olay." dedi.

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"AYNI OLAY 1999 DEPREMİNDE DE GÖRÜLMÜŞTÜ"

Prof. Dr. Pınar, "Çünkü eğer biriken enerjinin tamamı sismik dalgalara dönüşmüş olsaydı, bizim bugün gördüğümüz şiddetin 10 katı şiddetli dalgalar görebilirdik. Dolayısıyla bu fayın hareketiyle biriken enerjinin yüzde 90’ı ısıyla ortaya çıkması çok faydalı bir olay. Sadece yüzde 10 kısmı Deprem dalgası olarak yayılmaktadır. ışık olarak gördüğümüz kısım yüzde 90’lık kısım. Çünkü fayın hareketi ile iki bloğun birbirine sürtmesiyle birlikte çok büyük ısı açığa çıkar. Görülen o ışıklar yüzde 90’lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır. Benzer olay sadece dün akşamki depremde olmadı aynı olay 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de görülmüş vatandaşlar tarafından bildirilmişti" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Pınardan açıklama... Depremde ortaya çıkan ışığın nedeni belli oldu

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