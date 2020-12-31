MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriProf. Dr. Özlü'den yılbaşı sonrası için korkutan uyarı
GeriGündem Prof. Dr. Özlü'den yılbaşı sonrası için korkutan uyarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Özlü'den yılbaşı sonrası için korkutan uyarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Prof. Dr. Özlü'den yılbaşı sonrası için korkutan uyarı
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yılbaşı sonrası için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özlü, yılbaşını herkesin evinde geçirmesi ve kurallara uyulması gerektiğini belirterek, ''Eğer dikkat etmezsek yılbaşından 15-20 gün sonra bir bedel öderiz. Vakaları yeni yeni azaltıyoruz. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları var. Birçok dükkan kapandı, insanlar dükkanlarını açamıyor. Bu sürecin uzamaması ve normale dönmemiz için dikkat etmemiz lazım” dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yılbaşını herkesin evinde geçirmesi ve kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Eğer dikkat etmezsek yılbaşından 15-20 gün sonra bir bedel öderiz" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Yılbaşında herkesin kurallara uyması gerektiğini eğer dikkat edilmezse 15-20 gün sonra bir bedel ödenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Evde hane halkımızla birlikte olmamız lazım.

Eş, dost, akraba, komşularla bir araya gelmemek lazım. Bu yılbaşını birlikte geçirmek güvenli değil; çünkü şu anda çok virüs taşıyan kişi var. Bunların çoğu da hiçbir semptomu olmayan, kendini tamamen sağlıklı hisseden kişiler. Dolaysıyla bir araya gelindiğinde içlerinden bir kişi pozitif ise bulaşma olasılığı çok yüksek; çünkü virüs artık kapalı ortamda 5-10 dakikada bile bulaşabiliyor.

Ev ortamlarında virüsün bulaşma riski çok yükseldi. Sayın bakan, ev ortamlarında bulaşın yüzde 85 olduğunu açıkladı. Ev içinde maske ve mesafe olamıyor. Birlikte oturuyorsunuz, uzun süre kapalı yerde bir arada kalıyorsunuz, birlikte yiyip içiyorsunuz.

O sırada maskeniz olmuyor. Eş, dost bir araya gelince araya mesafe koymuyor. Sarılıp, kucaklaşıyor. Virüsün bulaşmaması mümkün değil. Sizde de olabilir. Siz de bulaştırabilirsiniz, başkası da size bulaştırabilir" diye konuştu. 

'DİKKAT ETMEZSEK YILBAŞININ FATURASI OLUR'

Kimseye zarar vermemek ve kimseden zarar görmemek için bu yılbaşında dikkat etmenin önemini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "Eğer buna dikkat etmezsek bu yılbaşının bir faturası olur. Yılbaşından 15-20 gün sonra bir bedel öderiz. Vakaları yeni yeni azaltıyoruz. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları var. Birçok dükkan kapandı, insanlar dükkanlarını açamıyor. Bu sürecin uzamaması ve normale dönmemiz için dikkat etmemiz lazım” dedi.

Türk bilim insanları geliştirdi Koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşürecek
Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşürecek
Sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor 80 saat sürecek... İşte bilinmesi gerekenler
Sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor! 80 saat sürecek... İşte bilinmesi gerekenler
Yılbaşına saatler kala İstanbulda trafik durma noktasında
Yılbaşına saatler kala İstanbul'da trafik durma noktasında
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle