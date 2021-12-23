Prof. Dr. Özlü'den koronavirüs geçirenlere uyarı: En büyük hasar akciğerlerde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dolar 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektirDolar 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektir#Dolar
Türkiyede Omikron alarmı Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığıTürkiye'de Omikron alarmı! Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığı#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Bakan Muştan net mesaj: Fırsatçılara göz açtırmayacağızBakan Muş'tan net mesaj: Fırsatçılara göz açtırmayacağız#Döviz
Kur korumalı mevduat devrede Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarındaKur korumalı mevduat devrede! Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarında#Kur Korumalı TL
Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydiFakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi#Dolar
Meteoroloji uyarmıştı İstanbul’da kar yağışı başladıMeteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da kar yağışı başladı#Hava Durumu
Ve Omicronun gizemi çözüldü... İşte en şanssız grupVe Omicron'un gizemi çözüldü... İşte en şanssız grup#Omicron
F.Bahçe maçında Caner Erkini yakan sözler Gösterirsen göster lan Sen insan değilsin Alacağı ceza...F.Bahçe maçında Caner Erkin'i yakan sözler! 'Gösterirsen göster lan! Sen insan değilsin' Alacağı ceza...#Caner Erkin
Yeni yıla erteleyecek olursanız... Dikkat: Ucuz prim borçlanması için son günlerYeni yıla erteleyecek olursanız... Dikkat: Ucuz prim borçlanması için son günler#Asgari Ücret
Bitcoin hareketsiz kaldı Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenlerBitcoin hareketsiz kaldı! Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenler#Kripto Para
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
Karşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk Okulda dehşete düşüren anlarKarşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk! Okulda dehşete düşüren anlar#Öğretmen
Ceyhun Fersoy ve Begüm Önere saldırı anı kameradaCeyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı kamerada!#Ceyhun Fersoy
AK Parti grubunun havası nasıldıAK Parti grubunun havası nasıldı?#Yeni Ekonomi Politikası
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Özlü'den koronavirüs geçirenlere uyarı: En büyük hasar akciğerlerde

#Koronavirüs#Prof. Dr. Tevfik Özlü#Akciğer

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs sonrası hastalarda yaşanan sorunlara ilişkin, “Oksijene bağımlı yaşayan, akciğerde sorunu olan kişilerin sayısı, koronavirüsten sonra ciddi bir artış göstermiş durumda. En büyük hasar akciğerlerde oluşuyor. Zatürre sonrası tam bir iyileşme olmadığından akciğerlerde sertleşme oluyor ve kişide sürekli nefes darlığı, efor kapasitesinde kısıtlanma oksijen bağımlılığı geliştirebiliyor” dedi.

Haberin Devamı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, daha önce oksijene bağımlı yaşayan, akciğerde sorunu olan kişilerin sayısının koronavirüsten sonra ciddi artış gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Özlü, “Söz konusu hastalığı az semptomatik atlatanlar ya da hafif atlatanlarda bu tür uzun süreli kronikleşme durumu pek görülmüyor ama ağır hasta olanlar, yoğun bakımda takibi gerekenler, mekanik ventilasyon desteği alanlar, evden taburcu edilirken oksijen tedavisi ile taburcu edilen hastalar yani koronavirüsü ağır atlatan kişilerde maalesef kronikleşebiliyor hastalık. Kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Bu sadece akciğer için geçerli değil. Kalp damar sisteminde beyinle ilgili nörolojik sistemde hasarlar oluşabiliyor. Kas iskelet sisteminde hasarlar oluşabiliyor ama tabi ki en büyük hasar akciğerlerde oluşuyor. Zatürre sonrası tam bir iyileşme olmadığından akciğerlerde sertleşme dediğimiz fibrozise giden bir durum oluyor ve kişide sürekli nefes darlığı, efor kapasitesinde kısıtlanma oksijen bağımlılığı geliştirebiliyor. Yani koronavirüs geçiren hastaların tabi az bir kısmında bu görülüyor ama böyle kalıcı hasarlar oluyor” diye konuştu.

‘KİMSE GEÇER GİDER, DİYE DÜŞÜNMESİN’

Vücutta kalıcı hasarlar meydana geldiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, “Oran olarak az ama çok sayıda kişinin koronavirüs geçirdiğini düşünürseniz dünyada böyle kişilerin sayısında da büyük bir artış var. Yani daha önce oksijene bağımlı yaşayan akciğerde sorunu olan kişilerin sayısı koronavirüsten sonra ciddi bir artış göstermiş durumda. Bunların da önümüzdeki dönemde sağlık sistemine getireceği yük var. Yani bunların sürekli bir hasta olarak takip edilmesi, tedavi edilmesi gerekecek. Bu da akut dönem geçtikten sonra koronavirüsün sağlık sistemi üzerinde kalıcı etkileri olarak kalacak. Yani kimse şöyle düşünmesin; 'Ben koronavirüs olurum, atlatırım, geçer gider, ne olacak' falan diye düşünmesin. Evet, bazen böyle oluyor. Yani kolayca atlatıp iyileşip geçiyor ama her zaman da öyle olmayabiliyor. Bazen genç ve sapasağlam hiçbir kronik hastalığı olmayan kişilerde de böyle ciddi ağır bir tablo gelişebiliyor ve kalıcı bir hasar olabiliyor. Öyle hastalarımız var. Maalesef yatalak olup, sedye ve oksijen tüpüyle getirilen hastalarımız da var. Onun için en iyisi tedbir almak, hasta olmamak, aşılanmak, en güzeli bu” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Prof. Dr. Tevfik Özlü#Akciğer

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan