Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan çarpıcı açıklamalar! "Aşı karşıtları kıyametçi gibi"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Antalya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşılama sürecine ilişkin kritik değerlendirmeler yaptı.

ÖLÜMÜ GÖRSELER AŞI OLURLAR!

Aşı çalışmaları devam ettiği dönemde gönüllü olduğunu ve Çin aşısı yaptırdığını hatırlatan Özkan, “Ben o zaman, ‘Ya aşı olacağız ya da KOVİD’ demiştim. Bu sözümü de tekrarlıyorum. Ama görüyorum ki toplumda aşı konusunda ciddi bir bilgi kirliliği var. Aşı yaptırmaktan kaçınanların yakın çevresinde kesinlikle KOVİD nedeniyle ölüm yaşanmamıştır. Yaşansa önce onlar aşı olurdu” dedi.

GRİP AZALDI NEDENİ MASKE

“İnsanlık aşıyı 100 yıldır kullanıyor” diyen Rektör Özkan, şöyle devam etti: “Maske kullanımı için de aynı şeyi yaptılar. Aşı ve maske karşıtlığının bilimsel hiçbir yanı yok. Maske taktığımızdan beri çevrenizde grip olan kişi görüyor musunuz? Çok az. Neden? Çünkü maske takıyoruz. Bu durum KOVİD için de geçerli. Aşı yaptıranlar hastalığı kapıyor ama çok kolay atlatıyor. Aşının önemini kavramak için bundan daha büyük delil var mı.”

ARALARINDA FARK YOK

“Aşıya yönelik bu yaklaşımla ‘Maya takvimine göre 2012 yılında kıyamet kopacak. Marduk dünyaya çarpacak’ deyip kasabalara sığınılması arasında hiçbir fark yok. Sosyal medya bu etkiyi yaratıyor. İnsanlar da çipi falan konuşuyor. Yeni doğan bebeklerine aşı yaptıranlar KOVİD aşısını sorguluyor. Bunlar çok anlamsız şeyler. Bu salgını bitirmek istiyorsak sadece Türkiye değil, dünyanın yüzde 60’ı aşı olmalı. Bu orana ulaşmak için de her yolu denemek zorundayız.”

DOĞRU ANLATMALIYIZ

“Bakan Bey’in açıkladığı aşı ikna timleri de bu yollardan biri. Alanında yetkin isimler virüsün yenilmesi için aşının ne kadar önemli olduğunu doğru bir dille anlatmalı. Ünlü isimler bu sürece daha çok destek vermeli. Çünkü toplumda belli bir yeri olan insanların söylemleri bu tür konularda gerçekten çok etkili oluyor. Bilinçli her birey çevresine aşının bu savaştaki tek silahımız olduğunu anlatmalı. Bunu yaparsak başarılı olacağımızı düşünüyorum.”

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