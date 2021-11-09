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Prof. Dr. Özkaymak'tan deprem uyarısı: 6.8 büyüklüğüne kadar...

#Deprem#Prof. Dr. Çağlar Özkaymak#Konya
Prof. Dr. Özkaymaktan deprem uyarısı: 6.8 büyüklüğüne kadar...

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, dün Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Afyonkarahisar'ın Sülün beldesinde de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandığını belirtti. Afyonkarahisar ile Konya arasında çok sayıda diri fayın yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Özkaymak, "Bölgemizde 6.8 büyüklüğüne kadar depremlerin meydana gelebileceği gerçeğini bilerek, depreme hazırlıklı olunması gerekmektedir" dedi.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, dün saat 20.43'te Konya Meram'da 5.1 büyüklüğünde sığ odaklı deprem olduğunu söyledi. Depremin Afyonkarahisar ve Konya'ya bağlı yerleşim alanlarında özellikle alüvyal zeminler üzerinde orta şiddetli hissedildiğini belirten Prof. Dr. Özkaymak depremin odak mekanizma çözümlerine göre kuzeydoğu ve güneybatı uzanımı normal bir faydan kaynaklandığını söyledi.

12 SAATTE YAKLAŞIK 50 ARTÇI

Türkiye Diri Fay Haritası'nda depremin kaynak fayının yer almadığına dikkat çeken Prof. Dr. Özkaymak Kandilli Rasathanesi'ne göre, bölgede 12 saatte büyüklükleri 0.7 ile 4.0 arasında değişen yaklaşık 50 artçı deprem kaydedildiğini dile getirdi. Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Meram'daki ana şoktan 1 saat 46 dakika sonra Afyonkarahisar yerleşim alanının yaklaşık 6 kilometre güneybatısında yer alan Sülün beldesinde 3.1 büyüklüğünde sığ odaklı bir deprem yaşandığını aktardı. Afyonkarahisar merkezinde hissedilen depremin merkez ile Çay ilçesi arasında uzanan doğu batı uzanımlı Işıklar Fay Zonu'nun batı bölümünde yer alan normal fay segmentleri üzerindeki kırılma sonucu meydana geldiğini anlatan Prof. Dr. Özkaymak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Diri Fay Araştırma Grubu'nun Afyon- Akşehir Grabeni'ni jeolojik, jeodezik ve jeofizik yöntemlerle yıllardır takip ettiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Özkaymaktan deprem uyarısı: 6.8 büyüklüğüne kadar...



ÇOK SAYIDA DİRİ FAY

Afyonkarahisar ile Çay ilçesi arasında yer alan Işıklar Fay Zonu'nun aletsel dönemde yıkıcı deprem üretmediğini ifade eden Prof. Dr. Özkaymak, "Fayın batı bölümü Kızılören-Konya depremi sonrası tetiklenmiştir. Özellikle Karaarslan ile Büyük Kalecik arasındaki fay parçaları son yıllarda sismik olarak hareketlenmeye başlamıştır. Bununla beraber grabenin doğu bölümünde yer alan Tuzlukcu ile Yunak arası da son zamanlarda sismik açıdan hareketli alanlardır. Son yıllarda bölgede meydana gelen depremler, Afyonkarahisar ile Konya arasındaki bölgede başlıca kuzeybatı güneydoğu, kuzeydoğu güneybatı ve kuzey güney olmak üzere çok yönlü genişlemeli bir tektonizma ile kontrol edilen çok sayıda diri fayın yer aldığına işaret etmektedir. Bölgede, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi, Konya'nın Tuzlukçu ilçesi gibi yerleşim alanları ile Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı altından geçen asismik yüzey deformasyonları meydana gelmiş ve gelmeye devam etmektedir" diye konuştu.

15-20 YILDIR YIKICI DEPREM OLMADI

Son 15-20 yıldır bölgede yerleşim alanları içerisinde yıkıcı deprem olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Özkaymak, yer altı su seviyesinin düşmesine bağlı oturmalardan kaynaklanan yüzey kırıkları üzerinde hasarlı binalar için orta şiddetli depremlerin tehlike oluşturduğunu belirtti. Bu bölgelerde asismik yüzey deformasyonları üzerinde yer alan riskli binaların acilen tespit edilmesi, önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkaymak, "Bu bölgede meydana gelen orta şiddetli depremler, normal meydana gelmesi beklenen depremler olup, bölgemizde 6.8 büyüklüğüne kadar depremlerin meydana gelebileceği gerçeğini bilerek yerel yönetimlerimiz tarafından gerekli önlemlerin alınması, depreme hazırlıklı olunması gerekmektedir" dedi.

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#Deprem#Prof. Dr. Çağlar Özkaymak#Konya

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