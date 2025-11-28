Prof. Dr. Öz’den eski avukatına suç duyurusu

Haberin Devamı

Prof. Dr. Öz, babasının vefatının ardından kız kardeşi Nazlım Öz ile miras konusundaki hukuki anlaşmazlıkların çözümü için avukat olarak Erhan Baki S.’ye vekalet verdi. Erhan Baki S., miras payının elde edilmesine ilişkin olarak Mehmet Öz adına dava açtı. İddiaya göre, yargılama sürerken Nazlım Öz tarafından, miras payının bir kısmına ilişkin Mehmet Öz adına Erhan Baki S.’nin hesabına 2 milyon 509 bin dolar yatırıldı. Avukat Erhan Baki S., hesabına gelen ödemeye ilişkin olarak uzun bir süre Prof. Mehmet Öz’e haber vermedi. Mehmet Öz, bu paradan haberdar olunca Av. Erhan Baki S.’yi avukatlıktan azletti. Defalarca parasının iadesini istemesine rağmen Av. Erhan Baki S.’nin parayı iade etmemesi üzerine Prof. Dr. Mehmet Öz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne alacak davası açtı.

Haberin Devamı

3 SUÇLAMADA BULUNDU

Alacak davasının ardından Prof. Dr. Mehmet Öz bu kez avukatları Alperen Atılgan ile Cüneyt Yazıcı aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Öz’ün avukatları tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Müvekkili kandırarak parasını üzerine geçiren ve zarara uğratan Erhan Baki S. hakkında ‘güveni kötüye kullanmak’, ‘zimmet’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından soruşturma başlatılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca avukatlık kıdemi nedeniyle yeşil pasaport sahibi olan Erhan Baki S.’nin çok kolay bir şekilde yurtdışına kaçma ve zimmetine geçirdiği müvekkile ait para ile yeni bir hayat kurma ihtimali çok yüksek olduğundan, hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasını istiyoruz” denildi.