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Küresel iklim değişikliğinin de etkileriyle Doğu Karadeniz’de görülen ani, lokal ve şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlarda son dönemde istinat duvarlarında çökmeler yaşandı. Uzmanlar zemin etüdü, doğru mühendislik ve drenaj sistemlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

‘YER ALTI SU SEVİYESİ YÜKSELDİ’

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, doğal drenaj sistemlerinin bozulmasının yamaçlardaki zemin hareketlerini etkilediğini belirterek, “Son günlerdeki aşırı yağış, sel ve onu takip eden heyelanlar Trabzon’un sele, heyelana ve aşırı yağışa karşı dirençsiz bir kent olduğunu bir kez daha gösterdi. Trabzon, denize bakan bir yamaç üzerine kurulmuştur. Bu yamaca düşen sular, drenaj yani doğanın kendi boşaltma kanallarıyla denize boşalıyordu. Bu yamaçlarda şehirleşme başlayınca doğal yamacımız, doğal beton haline geldi. Küçük dere yatakları, betonla kaplanınca su büyük bir hızla denize doğru ilerlemeye başladı ancak ikinci engel olan sahil yolu bu suyun yolunu kesti. Sahile paralel dolgu yapılınca bu sular denize kavuşamadı ve geri bastı. Yamaçtaki yer altı su seviyesi yükseldi. Böylece su toprağa daha fazla doygun hale geldi. Zeminde kaymalar başladı ve istinat duvarları çökerek araçların üzerine yığıldı. Can kaybı olmadı ama gelişigüzel yapılan istinat duvarlarının çökmesi bir ikazdır. Bu yamaçlardaki zemin hareketlerinin ikazıdır. Maalesef, bu yamaçlar kontrolsüz bir şekilde imara açılmıştır” ifadelerini kullandı.

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‘UYDU VERİLERİNİ KULLANMAMIZ LAZIM’

Yamaçlardaki zemin hareketlerinin düzenli olarak izlenmesi gerektiğini belirtilen Prof. Dr. Bektaş “AFAD, yamaç kısımları birinci derece heyelan bölgesi olarak gösteriyor. Zemin hareketlerinin, yönünü ve yıllık hareketlerinin miktarını bilmiyoruz. Kontrollü şehirleşme yapmamız lazım. Yamaçtaki kitle hareketlerini kontrol etmemiz gerekir. Uydu verilerini kullanmamız lazım. Uydudan aldığımız ölçülerle, yamacın hareketini bulmamız lazım. Yamacın kayma derinliğinin bulunmasıyla yamaçta yapılacak olan binaların fore kazıklarının boyutu ortaya çıkıyor. İstinat duvarları kayma dairesinin üzerinde duruyor. İstinat duvarı heyelanla beraber aşağıya kayıyor. Tüm yamaç boyunca kitle hareketlerinin yönünü ve miktarını bilmemiz lazım. Yer altı su seviyesini sürekli kontrol etmemiz lazım. Evlerin ve duvarların güvenliğinin sorgulanması lazım. Bugün istinat duvarı kayıyorsa, yarın istinat duvarıyla beraber çok katlı binalarda kayma durumundadır. Bu durumun önlenmesi lazımdır. Çağdaş yöntemleri kullanacağız. Zemini bileceğiz. Bunu bilmeden çağdaş ve gelişmiş bir şehirleşme yapmak mümkün değil” diye konuştu.

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‘BU TÜR OLAYLAR GELECEKTE DAHA FAZLA YAŞANACAKTIR’

Yamaç stabilitesinin bozulduğunu ifade eden Bektaş, “8-10 katlı binaların güvenliği önündeki istinat duvarlarıyla sağlanıyor. İstinat duvarları, gelişigüzel yapılıyor. İstediğiniz kadar beton dökün, istediğiniz kadar da çeliklerle güçlendirin eğer bu istinat duvarı alttaki kayma dairesinin üstündeyse bu duvar yine kayacak. Gelişigüzel yapılmamalı. Bina yapılmadan önce altında fore kazıkların olması lazım. Gerekli ve yeterli zemin etütleri yapılmadan yamaçlar imara açıldı. Yamacın stabilitesi bozuldu. Bugün, Trabzon’daki en önemli sorun, yamaç stabilitesinin bozulmasıdır. Beşirli, Akyazı ve Yıldızlı taraflarında güvenli bir ev bulmak zor. AFAD’ın önerileri yeterince uygulanmadı. Bunu belediyeler uygulayacak. Olan oldu. Yapılan binaları güvenlik altına almamız gerekiyor. Yamacın zemin özelliklerini bilmeli. Modern teknolojiyi kullanmamız lazım. Uydu verilerini kullanmamız lazım. Gerekirse, kayma tehlikesi yüksek olan yerlerde erken uyarı sistemi kurmamız lazım. Gelecekte bu tür olaylar daha da fazla yaşanacaktır. İklim değişikliği var ve Trabzon buna hazır değil. Bugün yaşanan olaylar, bunu gösteriyor” dedi.