Prof. Dr. Ortaylı: İsrail, Kıbrıs'ta haddini aşıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yarın sandığa gidecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı, KKTC'deki seçimle ilgili CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Prof. Dr. İlber Ortaylı, "İki adayımızın birisini tabii yakından tanıyorum; Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı. Tufan Bey’i Ankara’daki akademik çevrelerden duyarım. Çok yakın, uzun ilişkim olmadı. Mutlaka iyi bir akademisyen" dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, Kıbrıs’ta “Mütegallibe” diye kendileri derler. Türk toprak, Türk toprak sahipleri arasında bir ikilik her zaman vardır. Rauf Denktaş’a onun için karşı çıktılar zaten. Bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü bizim için Kıbrıs’ın devlet adamı tipi çok akil ve hem yerine göre nüktedan, hem yerine göre lafı tam böyle bronz gibi delen hukukçusu o. Kıbrıs Türk politikacısı olarak onu tanırız. Kıbrıs’ın şansıdır, her zaman öyleydi. Ne Rumlardan ne bizim cemaatten kolay çıkmıyor. Kolay değil devlet adamlığı.

"FEDERASYON TEZİ TAMAMEN BİR PALAVRADIR"

Seçim bir kere çok tanıtmıyor kendisini bu ana vatanda. Ve biz de çok tanıma gayretinde değiliz, kendileri de sakin bir seçim yürütüyor. Ancak program gene muhalefet, yani Tufan Bey federasyon tezine yakın görünüyor. Bu federasyon tezi tamamen bir palavradır, uydurmadır. Kıbrıs halkı, Rumlar ve Türkler -bilhassa Rumlar çoğunluk- bunlar İsviçreli değildir efendim. İsviçre’de 800 yıllık bir federasyon var. Ama her federasyon, her köy kendi işini gücünü bilir. Hayatını öteden beri kurmuştur. Sağlamlaşma ve ulaşma şeyleri 800 sene içinde oluşmuştur. Uzun bir tarihi birlikte yaşamışlardır. Burada öyle bir kabiliyet yok. Burada insanlar tembeldir, aktif değillerdir. İklim de müsait değildir zaten. Böyle karşı komşunun malına gözleri vardır. Zaten bütün kavga da oradan çıktı."

TÜRKSÜZ KIBRIS MI İSTENİYOR?

Prof. Dr. Ortaylı, Kıbrıs'ta yaşanan sorunların ardında İngiltere olduğuna da dikkat çekti. Türklerin geçmişten beri birlikteliğe hazır olduğunu ifade eden Ortaylı, Rum tarafının bu noktada sorunlar çıkardığını dile getirdi.

Ortaylı şunları da ekledi: Ben, "yarın istedikleri olursa, Kıbrıs’taki Güney Cephesi’nin bunları ne kadar tutacağından hiç emin değilim. Ve ayrıca bizden gidenlerle oradakiler ne kadar uyuşurlar, ondan da emin değilim. Neler olur, görürsünüz. Kimse mesleğini de, işini de tutamaz. Ben size söyleyeyim: Az istisnalar dışında oradan atmaya bakarlar."

"İSRAİL KIBRIS'TA HADDİNİ AŞIYOR"

Prof. Dr. Ortaylı, İsrail'in son dönemdeki hamleleriyle Kıbrıs'ta haddini aştığının da altını çizdi ve sözlerini şöyle bitirdi:

"Kıbrıs’ta bizim asıl, şu andaki muhalifimiz ve bizi oymaya çalışan kuvvet Batı Avrupa’dır. Başta Batı Almanya. Akıllarınca Akdeniz’i kontrol edecekler. Batı Almanya denizci bir devlet değildir. Yani bugünkü Almanya, hiçbir şekilde de olmaz. Gemi yapmakla falan olmuyor bu iş. Bunlar burada hır çıkaracaklar. Kıbrıs, çok açık, Akdeniz’in en yaşamsal problemi. Bir kere o gaz hikayesini ortaya çıkarıyorlar, ciddi bir şeymiş gibi. Ne olduğu belli değil."