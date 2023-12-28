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Prof. Dr. Orhan Şen'den sürücülere uyarı: 3 gün yola çıkmayın

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#Orhan Şen#Sis#Meteoroloji
Prof. Dr. Orhan Şenden sürücülere uyarı: 3 gün yola çıkmayın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 12:44

Türkiye bu sabah acı haberle uyandı... Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken 59 kişi de yaralandı. Kazaya bölgede etkili olan sisin neden olduğu iddia edilirken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'den yola çıkacak olanlara uyarı geldi.

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Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisle birlikte Sakarya'da feci bir kaza yaşandı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, sürücüleri sisli havalarda dikkatli olmaları konusunda uyararak şu ifadeleri kullandı:

"TAKİP MESAFESİ AKILALMAZ KISA"

Sis ulaşımda en etkili meteorolojik hadisedir. Birinci etki yolda kayganlığı artırır ikincisi görüş mesafesi.  Tabii sürücü cahilliği bunun üzerinde ve en etkili olandır.  Kazadaki firen izlerine baktım takip mesafesinin akılalmaz kısa olduğu anlaşılıyor.

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Sis pazar gününe kadar devam edecek nerelerde. İstanbul Bolu Ankara Balıkesir oto yolları.  Ankara Konya Antalya İzmir ( Afyon Eskişehir) yollarında. Niğde Konya Karaman Kayseri

Önümüzdeki 3 gün gece yola çıkmayın bu yollarda. Tatile gidiyorsunuz belki ama başka yere gitmeyin.

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#Orhan Şen#Sis#Meteoroloji

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