Prof. Dr. Orhan Şen'den sürücülere uyarı: 3 gün yola çıkmayın

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Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisle birlikte Sakarya'da feci bir kaza yaşandı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, sürücüleri sisli havalarda dikkatli olmaları konusunda uyararak şu ifadeleri kullandı:

"TAKİP MESAFESİ AKILALMAZ KISA"

Sis ulaşımda en etkili meteorolojik hadisedir. Birinci etki yolda kayganlığı artırır ikincisi görüş mesafesi. Tabii sürücü cahilliği bunun üzerinde ve en etkili olandır. Kazadaki firen izlerine baktım takip mesafesinin akılalmaz kısa olduğu anlaşılıyor.

Sis pazar gününe kadar devam edecek nerelerde. İstanbul Bolu Ankara Balıkesir oto yolları. Ankara Konya Antalya İzmir ( Afyon Eskişehir) yollarında. Niğde Konya Karaman Kayseri

Önümüzdeki 3 gün gece yola çıkmayın bu yollarda. Tatile gidiyorsunuz belki ama başka yere gitmeyin.