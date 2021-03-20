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Haber Giriş: 20.03.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Orhan Şen'den 'Sıra dışı meteorolojik olaylar' açıklaması! Salı günü kar geliyor

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Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda soğuk hava ve kar yağışının döneceğini açıklamasının ardından CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Önümüzdeki dört gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız' mesajını paylaşmıştı. Prof. Dr. Şen yaptığı açıklamada 4 gün boyunca çok ani sıcaklık değişimlerinin yaşanacağını ve salı akşamı Türkiye'ye kar yağışının geleceğini söyledi. Prof. Dr. Şen, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Meteoroloji'nin hava durumu raporunda soğuk hava ve kar uyarısı yapmasının ardından CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, 'Önümüzdeki dört gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız' mesajını paylaşmıştı. Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Uzmanlardan çok önemli uyarı Sıradışı meteorolojik olaylar yaşayacağız
Uzmanlardan çok önemli uyarı! 'Sıradışı meteorolojik olaylar yaşayacağız'

İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları:

4 günde çok ani hava değişimleri meydana gelecek. Yağışlar bugün başlıyor, kuvvetli yağışlar sel baskınları da yapabilecek. Yarın ise Marmara bölgesi başta olmak üzere kuvvetli yağışlar başlıyor. Pazartesi günü sıcaklıklar artıyor, 'sıra dışı bir olay meydana geliyor' ve salı günü 8-9 derecelik sıcaklıklarda artış olacak. Kesinlikle normal değil bu durum, dolu yağışlı, gök gürültülü yağışlı, şimşekli bir hava durumu bekliyoruz. Salı günü bu aldığı sıcaklığı geri veriyor. 8-9 derece ısınan havalar bir gün sonra 10-12 derece sıcaklık düşüyor. Bunlar sıra dışı olaylardır. Şimşek, gök gürültüsü, sağanak yağış, sel baskınları yapabilecek dolu bile görebiliriz.

Prof. Dr. Orhan Şenden Sıra dışı meteorolojik olaylar açıklaması Salı günü kar geliyor

SALI AKŞAMI KAR GELİYOR

Salı akşamı Türkiye'ye tekrar geliyor. Kar, Trakya'dan başlayarak İç Anadolu Bölgesi'nde bilhassa etkisini sürdürecek. 1, 1 buçuk günlük kar yağışı önemli olabilir çünkü Mart karı biraz daha fazla olur. Sıcaklıklar salı akşamından düşmeye başlıyor, çarşamba günü 3-4 dereceye kadar, İstanbul'da 7-8 dereceye kadar düşüyor.

Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava ve kar geri dönüyor İstanbula kar yağacak mı
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava ve kar geri dönüyor! İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'a kar yağışı çok sınırda, yükseklerde karla karışık yağmur yapabilir ama Trakya'da ve İç Anadolu'da ve İç Ege'de kar yağışları 2 gün sürecek.

"4 GÜNDE HEM BAHARI HEM KIŞI GÖRECEĞİZ"

Bu sistemde doğu bölgelerimiz çok fazla etkilenmeyecek daha çok batı bölgeler etkilenecek. İzmir, Çeşme gibi bölgelerde bugün sel tehlikesi var. Sıra dışı olaylar daha çok batı bölgeleri etkileyecek. Öyle bir jet akımı var ki soğuk havayı direkt bize getiriyor. 4 gün içinde her baharı göreceğiz hem de kışı göreceğiz.

Önümüzdeki hafta sonuna kadar soğuk hava devam edecek. Mart ayı yine yapacağını yapacak.

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