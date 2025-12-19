×
Prof. Dr. Orhan Şen'den kar müjdesi: Yeni yıla kar ile girebiliriz | İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?

Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 10:12

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yılbaşında kar görebilecek miyiz?" sorusunun cevabını verdi. Prof. Dr. Şen, "Yılbaşında Türkiye'de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz, Kıyı Ege, Güney Doğu hariç. Yılbaşında Marmara'ya kar yağışı görünüyor" ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"PAZAR GÜNÜ AKDENİZ VE GÜNEY EGE'DE KUVVETLİ YAĞMUR VAR"

Prof. Dr. Şen, "Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde hafta sonu yağış yok. İstanbul 15, İzmir 17, Ankara 9, Antalya 21, pazar Akdeniz ve Güney Ege Antalya kıyılarında kuvvetli yağmur var. İstanbul'a yağmur pazar gecesi geliyor hafta başı da devam ediyor. Sis ve pus ulaşımda 2-3 gün daha etkili olacak. Hava kirliliğini de artırıyor." dedi.

"YILBAŞINDA MARMARA'YA KAR YAĞIŞI GÖRÜNÜYOR"

Şen, "Yılbaşında Türkiye'de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz, Kıyı Ege, Güney Doğu hariç. Yılbaşı Marmara'ya kar yağışı görünüyor. İstanbul'da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var değişebilir takipteyiz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre yağışlar pazar günü etkisini göstermeye başlayacak. Yağışların, Akdeniz ve Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

