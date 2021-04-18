Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yağış uyarısı: Gök gürültülü, şimşekli yağış

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün İstanbul’da yağış yok ama Marmara’nın güney doğusunda var. Yarından itibaren Trakya’dan bir yağış geliyor. Gök gürültülü, şimşekli yağış da olabilir. Bir buçuk gün sürecek. Genelde baktığımız zaman bugün Trakya’da yağmur yok dedik ama Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Doğu Karadeniz buralarda yağış var.

Salı günü Kuzey Batı’ya doğru yağış çekilecek. Çarşamba günü Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağış görülüyor.

Diğer bir dikkat çeken meteorolojik olay da rüzgar. Rüzgar bugün ve yarın öğleye kadar İç Anadolu’da, Antalya’nın kuzeyinde rüzgar var. Zaman zaman fırtına şeklinde olacak.

Kuzey Afrika’dan toz taşınımı ile yağış geliyor. Batı ve iç bölgeleri etkileyecek. İç Anadolu’da Akdeniz’de toz taşınımı var. Yağışla birlikte çamur şeklinde yağacak.

Bugünden itibaren sıcaklıklar artıyor. Düne göre bugün 18-19 dereceye çıkacak sıcaklar. Afrika’dan gelen tozun bir zararı yok ama solunum yoluyla alırsanız zararlı. Maskeyi bugünlerde daha sık değiştirmek lazım.

METEOROLOJİDEN KONYA, KARAMAN, NİĞDE VE AKSARAY İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, Konya'nın kuzeyi, Aksaray ve Niğde'de sağanak beklendiği bildirildi.

Sıcaklıkların 3 ila 5 derece yükselmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, rüzgarın da genellikle güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtınanın saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceğinin ve toz taşınımı olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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