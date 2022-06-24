Prof. Dr. Orhan Şen'den canlı yayında Marmaris yangını için kritik uyarılar

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmaris'teki hava şartlarını canlı yayında değerlendirdi. Bugün ve yarının kritik olduğunu belirten Prof. Dr. Şen, "Bugün gece 10'a kadar hamle rüzgar artacak. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

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İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları...

Şiddetin 2 tane şiddeti vardır. Biri hızıdır bir de rüzgar ara sıra hamle yapar. Bu hamle esnasında yangının olduğu bölgede oradaki kıvılcımları alır daha hızlı uzağa doğru atar. Bu da yangının daha hızı yayılmasına yol açar. Rüzgar normal bir hızda seyrederken birden bire hızını artırır. Bu yaklaşık yüzde 30'a kadar artırır hızını. Normal hızına baktığımız zaman 30 km/saatlik hız vardır ama hamlesi 50 km/saati bulabilir. Akşam saatinde de hamle daha çok artıyor. Demek ki bugün gece 10'a kadar hamle rüzgar artacak. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor.

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YARIN SABAH RÜZGAR HAMLESİ DÜŞÜYOR

Cumartesi günü sabaha karşı rüzgar hamlesi düşüyor. 30 km/saate kadar düşecek. Yarın öğlen tekrar yükseliyor ve 50 km'yi aşıyor. Rüzgarın hamlesi yangının genişlemesine neden oluyor. Vadilerde rüzgar çok çabuk yön değiştirebilir. Rüzgar hızı bugün 25 kilometre civarında ama hamlesi yüksek.

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Bu bölgede genel olarak rüzgar fazladır. Eğer poyraz olsaydı daha tehlikeli olurdu, o zaman nem yüzde 20'nin altına düşürdü ve tutuşma sıcaklığı çok daha azalırdı. Bugün yüzde 53'lük nem var, fena değil. Nem yüzde 40'ın altına düşerse problem olur.

BUGÜN VE YARIN KRİTİK

Sıcaklıkta da problem yok. Yarın gece 25 dereceye düşecek. Sıcaklık da çok ekstrem değil. Sıcaklık ve nemde kritik seviyede değiliz ama rüzgar önemli. Beklenti bugün ve yarın kritik. Rüzgar kuzeybatı yönlerden kuvvetli esiyor. Bu rüzgar havadan müdahaleyi etkilemez. Esas yangını söndürme kara harekatıdır. Akşamları hava harekatı yapamıyorsak kara harekatı yapmamız lazım.

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Teknik elemanlar ortak usta ki, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmasına geçecekler. Yayılma henüz tam olarak engellenemedi.