Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Havalar ısınıyor, kar yağışları gidiyor…
Türkiye’yi bir süredir etkisi altına alan kar yağışları ile ilgili Prof. Dr. Orhan Şen’den önemli bir açıklama geldi. Şen açıklamasında hava sıcaklıklarının artacağını ve 10-12 gün kar yağışının beklenmediğini bildirdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen’den Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışları ile önemli bir açıklama geldi. Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kar yağışlarının hafta sonundan itibaren doğu bölgelerinden de ayrılacağını belirterek ‘Batıda yağmur geçişleri olacak. Havalar ısınıyor. En azından 10-12 gün kar görünmüyor’ ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİ DE DUYURDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin haritasına göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçülürken, hafta sonu 12 dereceye kadar artacak.
1 Şubat pazartesi günü ise hava sıcaklıklarının İstanbul'da 16 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
İSTANBUL’DA LODOS ETKİLİ OLUYOR
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar sahil şeridi boyunca etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.
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