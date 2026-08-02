Türkiye yeniden kavrulacak! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verip uyardı: Aşırı sıcaklar geliyor

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Yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınları sıcak hava ve fırtınayla şiddetlenmişti. Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günler için hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcak havanın daha da artacağını belirten şen, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"YARINDAN İTİBAREN YÜKSELİŞ BAŞLIYOR"

Türkiye'de de tabii bu sene beklediğimiz bu aşırı sıcaklar daha tam olarak gelmiş yerleşmiş değil ama önümüzdeki hafta senin de dediğin gibi sıcaklıklarda bir yükseliş olacak yarından itibaren.

Hafta sonuna kadar İstanbul'da örnek olarak veriyorum, 30 derecenin, 34 dereceye kadar çıkacak bir sıcaklık var. Bunun yanında tabii ki Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcaklıklar, bu Arap Yarımadası'ndan gelen sıcakla birlikte 45 dereceye kadar çıkacak. Bunlar hep gölgede ölçülen sıcaklıklar.

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"İÇ EGE 40 DERECEYİ GEÇECEK"

Diğer taraftan İç Ege Bölgesi'nde de sıcaklıklar 40 dereceyi artık geçiyor önümüzdeki hafta olarak. İstanbul'daki sıcakların da yani çok aşırı derecede olmasa da gene 2-3 derecelik, bugüne göre 2-3 derecelik bir artış kaydedecek.

Rüzgar çok önemli bir meteorolojik faktör, hele bu sıcaklarla birlikte orman yangınlarını da düşündüğümüz zaman... Rüzgar, Pazartesi-Salı bir ara veriyor. Pazartesi-Salı ara verdikten sonra Çarşamba günü tekrar rüzgar kuvvetleniyor. Bunu ne için söylüyorum? Orman yangınları açısından Pazartesi-Salı günü bir soğutma yapması açısından bir fırsat olarak söylüyorum. Çünkü Balıkesir civarındaki rüzgarlar hala devam etti bugüne kadar ve orman yangını açısından önemliydi rüzgarlar. Çünkü rüzgar yangına oksijen taşıyan bir meteorolojik parametre. Oksijen taşıyor ve içerideki yangının, alevlerin olduğu yerdeki rüzgarın yönünü de bu oksijen taşımayla birlikte oradaki konvektif hareketlerle rüzgarın yönü de çeşitli yönlere dağılıyor. Dolayısıyla söndürme faaliyetleri biraz aksıyor.

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Dolayısıyla bugünden itibaren rüzgar biraz hafifliyor. Üstelik kuzey bölgelerdeki rüzgar da hafifliyor. Marmara'daki rüzgar da akşam saatlerinden itibaren hafifleyecek. Dolayısıyla bu şeydeki Aydın ve Marmaris'teki yangın... Marmaris diyorum, Balıkesir'deki yangınların kontrol altına alınması için önemli bir fırsat.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN SONRA RÜZGAR VE SICAKLIKLAR ARTACAK

Çarşamba gününden itibaren tekrar bu rüzgar gene 40, 50, 60 kilometre saatteki hıza ulaşacak. Dolayısıyla Pazartesi-Salı günü bu soğutma çalışmalarının iyi yapılması lazım ki bu gelecek olan Çarşamba-Perşembe gelecek olan hem sıcakların yükselmesiyle hem de rüzgarın yükselmesiyle en ufak bir kor dahi, yerdeki kor veya topraktaki bir organik maddenin yanması veya bir kütüğün içten içe yanması dahi bu gelecek olan 2-3 gün sonra bile bu yangına tekrar neden olabilir. Dolayısıyla bu Pazartesi-Salı'yı bir fırsat olarak görmek lazım bunu ve bu soğutma çalışmalarını hızlandırmak lazım.

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Tabii hep rüzgardan bahsettik. Tabii ki orman yangınları için nem ve sıcaklık da önemli. Sıcaklıkların yükseleceğini söyledik, bu ne demektir? Orman yangını riski önümüzdeki hafta biraz daha artacak demektir. Nemin de özellikle iç bölgelerde yani işte Aydın civarında, Manisa civarındaki bu bölgelerde nemin de azalacağını görüyoruz, %20'nin altına düşeceğini görüyoruz.

Antalya civarındaki orman yangınlarının kontrol altına alınmasındaki önemli nedenlerden bir tanesi rüzgarın güneyli yöne dönmesiydi. Güneyli yöne dönerek rüzgar hem nemi fazlalaştırdı bu bölgede hem de rüzgarın şiddetini azalttı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde, yani önümüzdeki Pazartesi'den sonraki günlerde Akdeniz Bölgesi'nde de rüzgar kuzeye dönüyor tekrar. Kuzeye döndüğü zaman fön etkisi tekrar burada meydana gelecek. Fön etkisi Toroslar'dan aşağıya doğru yani güneye doğru akan havanın süratli bir şekilde nemini bırakmasıyla kuru bir hava ve sıcaklığın yükselmesiyle bu bölgede orman yangını riski tekrar başlayabilir. Yani Akdeniz Bölgesi'nde önümüzdeki hafta tekrar orman yangını riski başlayabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var.

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Bu arada hani 'Pazartesi-Salı bir soğutma için bir fırsatımız var' dedik ama bireysel olarak da evlerimizin etrafındaki kuru örtüyü; yani yapraktı, çalıydı, kurumuş çalıları herkes temizlesin bence, uzaklaştırsın evinin etrafından. Hatta çatıdaki, çatı oluklarındaki bu yaprakları bile temizlesinler çünkü yangın buraları çok sever.

İSTANBUL'DA KISA SÜRELİ YAĞIŞ GÖRÜLECEK

İstanbul'a yarın bir yağmur gelecek. Güney ilçelerinde görülecek yağmur, gök gürültüsü de yapabilir ama geçici bir yağmur bu, çok sürekli değil, akşama kalmıyor zaten. Ama bir serinletici etkisini yapabilir. Karadeniz Bölgesi'nde biraz yağmur geçişleri olacak. Toroslar'ın iç bölgelerinde bölgesel olarak yarın ve Perşembe günü bir yağış geçişleri var.

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Ama bunun dışında sıcaklıklar... Hani 'eyyam-ı bahur' diyelim tekrar ama eyyam-ı bahur demeyelim hocam, 'aşırı sıcaklar' diyelim. Evet demeyelim, çünkü Türkçe'de buna 'aşırı sıcaklar' deniliyor. Aşırı sıcaklar devam edecek.

Bizim beklediğimiz, Ağustos ve Eylül ayı daha sıcak geçecek ve orman yangınlarının Ağustos ve Eylül ayında.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT

Uumarız orman yangını çıkmaz bir daha, çıkmasın. Ama dediğim gibi orman içerisine girip ateş yakmak, mangal yakmak... İşte ne bileyim bunlar biraz sanki yaşamı kolaylaştıran, yaşamın zevkleri gibi görünüyor ama bunun sonuçları bir potansiyel suç teşkil ediyor. Dolayısıyla kesinlikle orman içerisindeki faaliyetlerimizi en azından Ağustos ve Eylül ayında durduralım. Yani bunun hiçbir şeyi yok, haklı tarafı yok. Bir kıvılcım, bir taşlamada bir şeydeki kıvılcım bile, egzozdan çıkan bir kıvılcım bile orman yangınını tetikleyebiliyor. Çünkü uzun süredir kuru. Örtü, orta yer örtüsü uzun süredir kuru. En ufak bir kıvılcımda orman yangını çıkabilir. Dolayısıyla bunlara dikkat edelim diyorum.