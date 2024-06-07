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Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Sıcak hava dalgası geliyor

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#Meteoroloji#Sıcaklık#Sıcak Hava Dalgası
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Sıcak hava dalgası geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 10:58

1 Haziran'dan itibaren bunaltan sıcaklar etkili olmaya başladı. Yurt genelindeki bunaltan sıcaklar bugün ara verecek. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki hafta ise yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Haftaya çarşambadan itibaren Batı bölgelerimize sıcak hava dalgası geliyor. Marmara İstanbul dahil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu bölgelerinde aşırı sıcaklık sağlık açısından risk oluşturacak gibi" ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu(Yozgat ve Sşvas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Sıcak hava dalgası geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Sıcak hava dalgası geliyor

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PROF. DR. ŞEN: SU BASKINI RİSKİ VAR

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cuma öğle saatlerinden itibaren İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli su baskını riski var. Yarın daha da kuvvetli. Sıcaklıklar hafta sonu değişmiyor 4-8 derece ortalamanın üzerinde devam edecek" dedi.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR"

Prof. Dr. Şen, "Haftaya Çarşamba'dan itibaren Batı bölgelerimize sıcak hava dalgası geliyor. Marmara İstanbul dahil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu bölgelerinde aşırı sıcaklık sağlık açısından risk oluşturacak gibi" ifadelerini kullandı.

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#Meteoroloji#Sıcaklık#Sıcak Hava Dalgası

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