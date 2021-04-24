Prof. Dr. Orhan Şen: Sıcaklıklar artıyor... Yağışların ardından yaz geliyor

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışlar ve önümüzdeki günler için önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Şen, 'Bugün saat 1'e kadar İstanbul'un güney ilçelerinde yağmur başlar. Akşama kadar gök gürültüsü duyabiliriz. Yarın da yağışlar devam edecek. Sıcaklıklarda ciddi bir düşüş var. 14 derecelere kadar düşebilir. Pazartesi itibariyle yağmur çekilip batı bölgelere doğru ilerleyecek. Salı günü sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için yağmurdan bahsedebiliriz.'

'YAZ GÜNLERİNİ ANDIRAN HAVALAR BEKLİYOR BİZİ'

Prof. Dr. Şen, 'Çarşamba günü ise tüm Türkiye güneşli, yağış görünmüyor. Ama bu akşam üzeri kuvvetli poyraz bekleniyor. Biraz üşütecek bizi. Hafta sonuna doğru yaz günlerini andıran havalar bizi bekliyor.' dedi.

MARMARA BÖLGESİ'NDE ARALIKLI VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Çok bulutlu hava öngörülen bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklenmesi nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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