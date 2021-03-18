Prof. Dr. Orhan Şen merak edilen soruyu yanıtladı: Mart sonuna kadar...

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları:

Enteresan bir Mart ayı geçiriyoruz, yağış bol miktarda oluyor. 3 saat yağış var, sonra hava açıyor, Mart sonuna kadar bu şekilde gidecek gibi görünüyor. Bugün İstanbul'da öğleye kadar yağış var, öğleden sonra hafifler. Ankara'da öğleye kadar kar yağıyor. Doğu Anadolu'da kar yağışları devam ediyor, kıyı kesimlerde sağanak yağışlar olacak. Antalya ve Zonguldak gibi yerlerde yağışlar çok olur bu mevsimlerde.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bu sistem hafta sonuna kadar devam ediyor. Pazar akşamı ve pazartesi günü kuvvetli yağışlar geliyor Batı'dan itibaren. Ege Bölgesi ve İstanbul'da su baskınları meydana getirebilir. Yarın İstanbul'da yağış yok gibi... Cumartesi günü yine var, pazar günü daha kuvvetli, pazartesi günü daha kuvvetli olacak ama pazartesi günü havalar biraz ısınıyor. Mart sonuna kadar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor.

Doğu ve Karadeniz'de çığ riski devam ediyor. Yağışlar devam ediyor, sıcaklıklar biraz düşük ama pazartesiden itibaren yükselecek.

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU





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