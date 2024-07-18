Prof. Dr. Orhan Şen İstanbulluları uyardı: Dışarı çıkmayın

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki bir haftada sıcaklıkların 4-8 derece artacağını açıkladı. Meteoroloji’den verilen bilgi şöyle:

“Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesinin kıyı kesimi, Karadeniz Bölgesi’nin sahil kesiminde hava sıcaklıkları bir haftalık periyotta, mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek. İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacak. Diğer bölgelerde havalar mevsim normallerinde seyredecek.

Önümüzdeki bir hafta İstanbul’da nem yüksek, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 derece üzerinde olacak. Yine bir haftalık periyotta günün en yüksek sıcaklığı 34 ila 36 derece arasında değişecek. Yağış yok. Ankara’da sıcaklıklar 34-37 derece aralığında olacak. İzmir’de de yine yağış beklenmiyor. Günün en yüksek sıcaklıkları 36-39 arasında olacak. Havalar mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredecek.

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Cuma, cumartesi pazar günleri Doğu Karadeniz’de yağış bekleniyor. Bu yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde, çok kuvvetli olma ihtimali var. Bir haftalık periyotta ülkenin kuzeydoğusu (Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ağrı, Ardahan, Artvin) öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağnakların etkisinde olacak.”

Prof. Dr. Orhan Şen

HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için uyarıda bulundu. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceden fazla olacağını belirten Prof. Dr. Şen, “Gökdelenler bölgesinde bu 41-43 olacaktır. Dışarı çıkmayın. Nem de yüksek. Hafta başına kadar böyle sürecek. Pazartesi gününden itibaren nemin azalacağını tahmin ediyorum” dedi.

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Ankara Valiliği’nin sosyal medyadan yaptığı uyarıda, “Bugün Ankara’da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor” ifadelerine yer verildi.