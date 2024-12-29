Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi... Yılbaşında kar yağacak mı? İşte son tahminler

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Yılbaşı akşamları kar yağışı ile özdeşleşse de İstanbul gibi az yağış alan illerde yeni yıla kar eşliğinde girmek düşük ihtimal olarak görülüyor. Her yeni yılda olduğu gibi birçok kişi yılbaşı akşamı kar yağıp yağmayacağını merak ediyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni yıl akşamına ilişkin hava durumu tahmini paylaştı. Yurt genelinde yağış olmayacağını söyleyen Şen, İstanbul'da kar yağışının görüleceği tarihi paylaştı.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yıl sonu ve yılbaşı hava öngörüm aynı devam ediyor. Türkiye'de Yağış yok. Dolayısıyla kar yok.

Marmara'da, İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10 nu bekleyecekler.

Hatırlarsanız bu tahminimizi 2 ay öncede yapmıştık. Bu nedenle gerçek uzmanları takip edin.

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2 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunda Muğla ve Antalya için sarı kodlu alarm verdi. Yapılan uyarıda "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(Manisa ve İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olup, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.