Prof. Dr. Oğuz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde tören düzenlendi

Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, dün 98 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Orhan Oğuz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Prof. Dr. Oğuz'un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz , Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile sevenleri katıldı. Prof. Dr. Oğuz için burada cenaze namazı kılındı, helallik alındı.
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