Prof. Dr. Nur Vergin kimdir? Hayatını kaybeden Sosyolog Prof. Nur Vergin'in biyografisi

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Nur Vergin hayatını kaybetti. 1941 yılında dünyaya gelen ve çalışmalarıyla önde gelen sosyal bilimciler arasında yer alan Vergin Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi almıştı. Yazdığı kitaplardan bazıları ise Siyasetin Sosyolojisi, Din, Toplum ve Siyasal sistem olarak yer alıyor.

PROF. DR NUR VERGİN KİMDİR?

İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

Siyasetin sosyolojisi, Din, toplum, ve siyasal sistem yazdığı kitaplardan bazıları olarak yer alıyor.