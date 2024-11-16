Prof. Dr. Nevzat Alkan, ısırık görüntülerini Hürriyet’e değerlendirdi: Önemli bir delil artık yok

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine, 19 gün sonra 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Kasım’da başlayan dava, sanık ifadelerinin ardından 26 Aralık’a ertelenmişti.

EN ÖNEMLİ DELİLLERDİ

Narin Güran’ın ölümünün ardından şüpheli olarak gözaltına alınan ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi, davanın en çok konuşulan detaylarından biri olmuştu. Enes Güran’ın kolundaki (21-24 Ağustos arasında oluştuğu tahmin edilen) ısırık izlerinin Narin’e ait olabileceği ihtimali gündeme gelmişti. Enes Güran ve annesi Yüksel Güran’a ait adli ve tıbbı belgeler ile ağız ve diş ölçü modelleri ile kalıpları, fotoğraf, video ve grafiler 25 Ağustos’ta Adli Tıp 2’nci İhtisas Kurulu’nca incelenmişti. Yapılan inceleme sonucunda Adli Tıp 2’nci İhtisas Kurulu’nun hazırladığı raporda, Enes Güran’ın kolundaki ısırığın, anne Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu hususunda kesin bir ayrım yapılamadığı ifade edilmişti. Ancak Enes Güran, bu ısırık izinin kendisine ait olduğunu iddia etmişti.

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Enes Güran’ın İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen kolundaki ısırık ve gözündeki çiziklere ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi, göz altındaki çizikler ve yaraların boyut ve şekli, ayrıca çekim tarihi olan 25 Ağustos saat 22.50 bilgisi yer aldı.

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‘GÖZÜNE DE DARBE ALMIŞ’

- ENES Güran’ın İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca incelenen görüntülerinin ne ifade ettiğini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan’a sorduk. Görüntüleri Hürriyet’e değerlendiren Prof. Dr. Alkan şunları söyledi: “Gözün alt kısmında çizgisel şekilli, tırnak izine benzeyen izler görülüyor. Bunun, mısır koçanının çarpması sonucu oluştuğu Enes Güran tarafından iddia ediliyordu. Göz içinde kanama var, bu da göze de darbe aldığını gösteriyor. Isırık izlerinin ölçümleri yapılmış ancak çocuğa mı yoksa bir yetişkine mi ait olduğu belirlenememiş. Bu nedenle önemli bir delil, değerlendirilemeden kaybolmuş oldu. Çünkü ısırığın kime ait olduğunun tespiti, olayın aydınlatılması açısından kritik bir detay sağlayabilirdi. Bu delillerin tekrar değerlendirilmesi mümkün değil. Narin’in diş izleri ve filmleri Nisan 2024’te alınmıştı ancak bir sonuca varılamamış.”

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