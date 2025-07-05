×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Naci Görür'den 'Marmara depremi' açıklaması: Kumburgaz Fayı zorlanıyor, stres alanı değişime uğruyor

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Marmara Depremi#Prof. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görürden Marmara depremi açıklaması: Kumburgaz Fayı zorlanıyor, stres alanı değişime uğruyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 15:08

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür, "Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı." dedi.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.24'te meydana gelen deprem, Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta ve 8,85 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

PROF. DR. GÖRÜR: STRES ALANI DEĞİŞİME UĞRUYOR

Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı. Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görürden Marmara depremi açıklaması: Kumburgaz Fayı zorlanıyor, stres alanı değişime uğruyor

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMarmarada 3.8 büyüklüğünde deprem Merkez üssü: SilivriMarmara'da 3.8 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü: SilivriHaberi görüntüle

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SON 5 YILDA YAŞANAN DEPREMLER

23 Nisan 2025 – Marmara Denizi açıklarında
Büyüklük: 6.1
Derinlik: ~13 km
Etkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa
Hasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti, yaklaşık 359 kişi yaralandı; 400’ü aşkın artçı sarsıntı kaydedildi. Binlerce kişi geçici olarak barınma merkezlerine yerleştirildi, bazı yapılar hasar gördü. İstanbul’da okullar kapatıldı, halk panik yaşadı

23 Kasım 2022 – Düzce Bölgesinde (İstanbul’a ~172 km doğu)
Büyüklük: 5.9
Derinlik: –
Etkilenen yerler: İstanbul’dan uzakta, Düzce merkezli
Hasar/İzlenim: 2 dolaylı ölü, 93 yaralı; binlerce bina hasar gördü. İstanbul’da hissedildi, ama büyük yıkım yaşanmadı

11 Ocak 2020 – Silivri civarı (İstanbul’a ~61 km batı)
Büyüklük: 4.7 (Mw)
Derinlik: 7 km
Etkilenen yerler: Silivri civarı; İstanbul merkezde hafif hissedildi
Hasar/İzlenim: Ciddi bir hasır raporu olmadı ama panik yaşandı

26 Eylül 2019 – Silivri/ Marmara Ereğlisi açıkları (İstanbul’a ~68 km batı)
Büyüklük: 5.7 (bazı kaynaklar 5.8)
Derinlik: 7 km
Etkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya
Hasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi sonucu öldü, 43 kişi yaralandı; 473 bina hasar gördü, Avcılar’da bir caminin minaresi çöktü.

Prof. Dr. Naci Görürden Marmara depremi açıklaması: Kumburgaz Fayı zorlanıyor, stres alanı değişime uğruyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Marmara Depremi#Prof. Dr. Naci Görür

BAKMADAN GEÇME!