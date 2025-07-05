Prof. Dr. Naci Görür'den 'Marmara depremi' açıklaması: Kumburgaz Fayı zorlanıyor, stres alanı değişime uğruyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.24'te meydana gelen deprem, Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta ve 8,85 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

PROF. DR. GÖRÜR: STRES ALANI DEĞİŞİME UĞRUYOR

Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı. Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SON 5 YILDA YAŞANAN DEPREMLER

23 Nisan 2025 – Marmara Denizi açıklarında

Büyüklük: 6.1

Derinlik: ~13 km

Etkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa

Hasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti, yaklaşık 359 kişi yaralandı; 400’ü aşkın artçı sarsıntı kaydedildi. Binlerce kişi geçici olarak barınma merkezlerine yerleştirildi, bazı yapılar hasar gördü. İstanbul’da okullar kapatıldı, halk panik yaşadı

23 Kasım 2022 – Düzce Bölgesinde (İstanbul’a ~172 km doğu)

Büyüklük: 5.9

Derinlik: –

Etkilenen yerler: İstanbul’dan uzakta, Düzce merkezli

Hasar/İzlenim: 2 dolaylı ölü, 93 yaralı; binlerce bina hasar gördü. İstanbul’da hissedildi, ama büyük yıkım yaşanmadı



11 Ocak 2020 – Silivri civarı (İstanbul’a ~61 km batı)

Büyüklük: 4.7 (Mw)

Derinlik: 7 km

Etkilenen yerler: Silivri civarı; İstanbul merkezde hafif hissedildi

Hasar/İzlenim: Ciddi bir hasır raporu olmadı ama panik yaşandı

26 Eylül 2019 – Silivri/ Marmara Ereğlisi açıkları (İstanbul’a ~68 km batı)

Büyüklük: 5.7 (bazı kaynaklar 5.8)

Derinlik: 7 km

Etkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya

Hasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi sonucu öldü, 43 kişi yaralandı; 473 bina hasar gördü, Avcılar’da bir caminin minaresi çöktü.