Prof. Dr. Naci Görür'den 'Konya depremi' sonrası paylaşım... 'Büyük ihtimalle' diyerek yorumladı

Haberin Devamı

Prof. Dr. Naci Görür, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15:46'de meydana gelen depremle ilgili konuştu. Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Görür, şunu söyledi:

"BÜYÜK İHTİMALLE TUZGÖLÜ FAY ZONU İÇİNDE"

Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuzgölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi. Sevgiyle.

AFAD: 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE, DERİNLİĞİ 18.73 KM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Haberin Devamı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Konya-Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, elde edilen ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamıştır. ifadeleri yer aldı.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."