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Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'daki 4 büyüklüğündeki depreminden ardından ilk açıklama

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#Naci Görür#İstanbul#Deprem
Prof. Dr. Naci Görürden İstanbuldaki 4 büyüklüğündeki depreminden ardından ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 00:15

İstanbul'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz fayı üzerinde. 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor" dedi.

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Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. 

Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Silivri - Büyükçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz fayı üzerinde. 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."

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BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'ye 23,63 kilometre uzaklıkta saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

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#Naci Görür#İstanbul#Deprem

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