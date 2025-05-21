Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'daki 4 büyüklüğündeki depreminden ardından ilk açıklama

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Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Silivri - Büyükçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz fayı üzerinde. 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."

BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'ye 23,63 kilometre uzaklıkta saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.