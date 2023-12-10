Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: En tehlikeli ilçeleri tek tek saydı

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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, CNN TÜRK'te Cüneyt Özdemir'e konuştu. Görür, olası İstanbul depremine ilişkin uyarılarda bulunarak deprem bekleme olasılığının yüzde 47'ye yükseldiğini açıkladı.

İstanbul'daki deprem tehlikesi en yüksek ilçeleri açıklayan Prof. Dr. Naci Görür, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bu depremin olma periyodu hakkında yapılan ciddi araştırmalar var. Bunlardan biri de ABD'li bir araştırıcının yapmış olduğu çalışma. Bu uluslararası dergilerde yayınlandı. Onun söylemine göre 99 depremlerinden sonra Marmara'da 7'den büyük bir depremin olma olasılığı %64 denildi.

Birkaç ay önce bu çalışmanın revizyonu yapıldı ve deprem bekleme olasılığımızı %47 olarak ifade edildiğini gördük. Şimdi bu gerçekten çok büyük bir olasılık. Yazı tura bile atsanız %50 şansla atıyorsunuz. %47 gerçekten büyük bir rakam. Bu da gösteriyor ki deprem konusunda öyle bizi rahat tutacak, sakinleştirecek zaman itibarıyla bir durum yok. Her an İstanbul'da bir deprem olabilir.

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İSTANBUL'DAKİ EN TEHLİKELİ İLÇELER

İstanbul'da yapılan deprem harita çalışmaları var. Şöyle bir genelleme yapılabilir. İstanbul'un Avrupa Yakası, Asya Yakasına göre deprem açısından çok daha riskli. Bunun başlıca nedeni Avrupa yakasındaki zeminin özellikleri. Hem buradaki zemin çürük hem de bu zemin deprem dalgaları girdiği zaman, zeminin dinamik davranışları daha tahripkar, daha yıkıcı.

ASYA YAKASINDA DEPREMİN ŞİDDETİ DAHA AZ OLACAK

Depremin şiddeti de görece olarak Avrupa yakasında daha fazla, Asya Yakası'nda nispeten daha az. Özellikle Avrupa Yakası'nda kıyı kesimleri, kıyıdan ilk 10 metre içeriğe girecek şeklinde olacak bant bölümünde depremin şiddeti 9'u buluyor. Bu da büyük bir şiddet. Yani en dayanıklı, çok iyi yapılmış binaların bile tahrip olacağı bir deprem şiddeti. O yüzden özellikle Avrupa Yakası'nda yer alan bölgeler, yani Zeytinburnu'ndan Haliç'ten tutun Silivri bölgesine kadar olan alan (Büyükçekmece, Küçükçekmece çevreleri ve onun denize yakın olan bölgeleri) buralar gerçekten depremde görece daha ciddi etkilenecek yerler.