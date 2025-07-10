Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Ege geriliyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.

PROF. DR. GÖRÜR: EGE GERİLİYOR

Ege Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı üzerleyen levha üzerinde. Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor." ifadelerini kullandı.