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Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken yorum... 'Canlı fayın üzerinde' deyip bir ili işaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Naci Görür#Deprem#Son Depremler
Prof. Dr. Naci Görürden dikkat çeken yorum... Canlı fayın üzerinde deyip bir ili işaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 15:50

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Görür, "Benim deprem beklentim biraz değişti. 6 Şubat depremlerini çok normal, rastgele herhangi bir levha içindeki bir fayın deprem üretmesi gibi algılamamak lazım." ifadelerini kullandı. Görür, öte yandan 'Kimileri de çıkıyor; 'Kayseri'de 7 büyüklükte deprem olmaz' diyor. Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor." sözleri ile Kayseri'deki deprem tehlikesine dikkat çekti

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Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına konuk olan Prof. Dr. Görür, "Türkiye'deki deprem beklentim benim biraz daha değişti" diyerek dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Benim deprem beklentim biraz değişti. 6 Şubat depremlerini çok normal, rastgele herhangi bir levha içindeki bir fayın deprem üretmesi gibi algılamamak lazım. Burada 3 levha bağıl olarak birbirlerine göre ciddi hareket yaptılar. En azından 7,5 metre. Bu levhaların bu boyutta hareket etmeleri onların yakın çevrelerindeki her şeyi etkiledi. Stres alanını değiştirdi. Stres bir fayın kendi içindeki kayayı kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvvet. Bu levha hareketleri her fayın içine o kayaları kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvveti yükledi.

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Prof. Dr. Naci Görürden dikkat çeken yorum... Canlı fayın üzerinde deyip bir ili işaret etti

"HATAY'I İŞARET ETTİK, 15 GÜN SONRA DEPREM OLDU"

Depremin olduğu gün 'Hatay'a, Adana'a havzasına dikkat edin' dedik. 15 gün sonra Hatay'da 6.3 oldu. Adana'da bazı depremler oldu. Malatya'ya Elazığ tarafına dikkat edin dedik. Elazığ 2020'de deprem oluşturdu. Elazığ'da sorun görmüyorum. Hatta 'Adana, Kayseri, Sivas ve Bingöl'de deprem olursa şaşırmayın' dedim.

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"DOĞU ANADOLU'DAKİ STRES BİRİKEN FAYLAR ERKEN HAREKETE GEÇEBİLİR"

Doğu Anadolu'da stresi biriktirmiş, deprem oluşturma periyodu yaklaşmış olan faylarda erken harekete geçme olabilir. Doğu Anadolu Avrasya ile Arap Levhası arasında sıkışıyor. Ne kadar sıkışmak demek o kadar stres. Bu hemen deprem olacak demek değil. İşte stres yükleme bardaktaki son damla görevini göreceği faylarda depremi önceye çekmiş olabilir.

KAYSERİ CANLI BİR FAYIN ÜZERİNDE

Mesela Kayseri'de deprem oldu. Ama kimileri de çıkıyor; 'Kayseri'de 7 büyüklükte deprem olmaz' diyor. Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor. Üzerinde oturduğu fay 700 kilometre uzunluğunda. Bir fay depremi ne zaman oluşturur tekerrür periyodu dolarsa. 99 depremlerinden sonra biz bağırdık; 'Marmara tehlikede' diye. Çünkü 99 depremleri önemli ölçüde strese Marmara'nın altına yükledi. Normalde 99 depremleri olmasaydı depremi normal periyodunda bekleyecektik. Halbuki şimdi erkene çekti, onun için alarm veriyoruz.

 

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#Naci Görür#Deprem#Son Depremler

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