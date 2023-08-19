Prof. Dr. Naci Görür’den bir kez daha İstanbul’da 100 bin bina uyarısı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından, İstanbul Planlama Merkezi’nde (İPA) düzenlenen deprem panelinde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili ilk çalışmanın 2006 yılında ilk kez AK Parti iktidarı döneminde yapıldığını söyledi. Prof. Görür, AK Parti hükümetinin, “Bundan sonra biz depremin olmasını beklemeden, risk yönetimini uygulamaya başlayacağız. Deprem gelmeden önce zarar azaltıcı çalışmalar yapacağız” dediğini aktardı. Prof. Dr. Görür, “Doğru ve çağdaş olan budur” diyerek, duran mekanizmaların işletilmesi gerektiğini söyledi.

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BÜTÜN KENTLERE KANUN

Prof. Dr. Görür, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, İstanbul için özel kanun çıkarılmasına yönelik sözlerini hatırlatıp, “Özel olması gerekmiyor. Bütün kentlerde kanun çıkaralım” teklifinde bulundu. Prof. Dr. Görür, olası İstanbul depreminden en az hasarla çıkabilmek için neler yapılması gerektiğini de şöyle anlattı: “Eğer İstanbullu deprem kültürü ve bilgi birikimine hazır değilse, asla İstanbul’u depreme hazırlayamazsınız. İstanbul’daki insanların deprem kültürü olsa, kaçak bina yapılmazdı. Hiçbiri, belediyenin kapısını çalıp ‘İmar affı yap’ demez. Depreme halk sahip çıkmazsa, yerel yönetimlerle depreme hazırlanmayı unutun. Büyük depremlerin oluşmaya başlayacağı döneme giriyoruz.

İMAMOĞLU’NA ÇAĞRI

Depreme hazırlık deyince, akla ilk yapı stoku geliyor. Her yerde kentsel dönüşüm… O dönüşümün adı Deprem odaklı kentsel dönüşüm değil. Bunun adı rantsal dönüşüm. En fazla Bağdat Caddesi’nde dönüşüm yaptılar. Zeytinburnu’nda yapmadılar. Üstelik Bağdat Caddesi’ni bozdular. Güvenli hale geldi mi dersen, bana göre hayır. Hükümet 600 bin konut sattı. İstanbul’da 100 bin binada, insanların ölümü beklediğini biliyoruz. Gelin önce o insanların işini halledelim. Önce hayatı tehlikede olan insanların evini barkını yapalım. Şimdi, 16 milyonu temsil eden İBB Başkanı’nın, çıkıp sanayi dünyasına, ‘Sizler depreme hazır mısınız, bugüne kadar ne yaptınız? Yapmadıysanız gereğin yapın’ demesi lazım.”