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Prof. Dr. Naci Görür'den Adana için Sorgun fayı uyarısı

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#Naci Görür#Deprem#Adana
Prof. Dr. Naci Görürden Adana için Sorgun fayı uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 14:14

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sorgun fayının kırılmadığını söyleyerek Adana için uyarıda bulundu. Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir." dedi.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Adana olmuştu. Profesör Naci Görür'ün yeni bir deprem riski ile karşı karşıya olduğunu, Kahramanmaraş depremlerini üreten Sürgü fayının kırıldığını ancak onun batısındaki Sorgun fayının henüz kırılmadığını, bu fayın Adana havzasında dallanarak uzandığını, söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medyadan yaptığı Adana uyarısı şu şekilde:

ADANA HAVZASINDA DALLANARAK DEVAM EDİYOR

Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraş'ta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak. Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil. Lütfen insanları suçlamayalım, söylemedikleri şeyi söylemiş gibi yapmayalım bu işleri siyasileştirmeyelim. Gelin hep beraber deprem konusunda insanlarımıza, yöneticilerimize destek olalım, sevgiyle

 

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#Naci Görür#Deprem#Adana

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