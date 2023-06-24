×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Depremde beş ilçeye dikkat

Güncelleme Tarihi:

#Naci Görür#Deprem#Tehlike
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Depremde beş ilçeye dikkat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 07:00

İstanbul’da beklenen depremle ilgili İBB tarafından yapılan çalışmalarda en çok riskli ilçeler belirlendi. Raporu değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, “İstanbul’da deprem gözetildiği zaman en fazla dikkat edilecek ilçeler; Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu” dedi.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “6306 Sayılı Yasa Kapsamında İlan Edilen Alan ve Yapılara Yönelik Veri Toplama, Etki Analizi, Değerlendirme Çalışmasına” ait veriler açıklandı. Buna göre, olası bir depremde İstanbul’da hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 207 bin olarak belirtildi. Verilere göre, binaların yüzde 30’u 1980 öncesi, yüzde 40’ı 1980-2000 arası, yüzde 30’u 2000 sonrası inşa edildi. Hasar görmesi beklenen her 3 binadan biri ise 2000 sonrası yapıldı. Hasar görmesi beklenen 207 bin binanın yüzde 95’ini oluşturan 196 bin 227 bina ise Avrupa yakasında tespit edildi. İBB’nin, İTÜ ile yaptığı çalışmada, riskli binaların en yoğun olduğu 3 ilçe ise Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece olarak açıklandı.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Depremde beş ilçeye dikkat

ÇALIŞMALAR BİR AN ÖNCE BAŞLAMALI

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, verileri değerlendirdi. Prof. Dr. Naci Görür, “İBB’nin bu çalışmasına katılıyorum.  İstanbul’da Deprem gözetildiği zaman en fazla dikkat edilecek, özen gösterilecek ilçeler arasında Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt ve bu tarihi yarımada Fatih o yöreler Zeytinburnu var. Şimdi burada tabii önemli olan buraların deprem dirençli hale getirmek için gerekli çalışmaların ve hemhal bir an önce başlatılması gerekir. Neden bu bölgeler daha fazla hasar alır? Çünkü bu bölgede zemin, çok göreceli olarak iyi durumda değil. Keza bu bölgede zeminden dolayı diyelim kayma, göçme, sıvılaşma depremin büyük etkisini arttırma olayları yaygın olabilir. Bu bölgelerde, onun için böyle zeminlerde depremin bir anlamda zararını arttıran birimlerin olduğu yerde tabii ki depremin şiddeti de fazlalaşıyor. Depremin şiddeti fazla olunca yıkım fazlalaşıyor” dedi.            

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Naci Görür#Deprem#Tehlike

BAKMADAN GEÇME!

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık
10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında Peki nasıl korunacağız

10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında! Peki nasıl korunacağız?

#Kızamık Salgını
Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA