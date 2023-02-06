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Prof. Dr. Naci Görür Kahramanmaraş'a dikkat çekmişti... 'Bundan sonraki depremlerin oralarda olacağını düşünüyorum'

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#Deprem#Kahramanmaraş#Naci Görür
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 11:08

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 11 Nisan 2022'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu yörelerinde bundan sonraki depremlerin oralarda olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.17'de gerçekleşen deprem 10 ili etkiledi. 7,4'lük depremde 284 can kaybı yaşandı. 2 bin 323 kişi ise yaralandı.

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 11 Nisan 2022'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekmişti.

Prof. Dr. Naci Görür Kahramanmaraşa dikkat çekmişti... Bundan sonraki depremlerin oralarda olacağını düşünüyorum

Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayının 20'nci yüzyılda hemen hemen hiç deprem üretmediğini belirterek "Kuzey Anadolu Fayı o yüzyılda, bir dizi 7.0 ve 7'ye yakın depremler üretti. Kuzey Anadolu Fayı böyle aktifken Doğu Anadolu Fayı üzerinde bu tür bir aktivite görülmedi. Elazığ Depremi olduğu zaman Elazığ'ın güneybatı yönüne doğru depremin enerji transfer etmesi söz konusu. Doğrultu atımlı faylar, herhangi bir yerde deprem ürettiği zaman, her iki tarafına doğru da stres transfer etmiş olabilir. Doğu Anadolu Fayı üzerinde bundan sonraki depremleri Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu yörelerinde olacağını düşünüyorum" demişti.

Prof. Dr. Naci Görür Kahramanmaraşa dikkat çekmişti... Bundan sonraki depremlerin oralarda olacağını düşünüyorum

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