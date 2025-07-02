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Prof. Dr. Naci Görür: Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir

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#Gemlik#Deprem#Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür: Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 15:55

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün ve bugün peş peşe yaşanan depremlerin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamalarla yetkililere seslendi.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün 3.9, 4.2 ve bugün 4.3 büyüklüğündeki depremler, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün ve bugün yaptığı paylaşımlarla uyarılarda bulundu.

Bugün yaşanan depremin ardından şu paylaşımda bulundu:

"Gemlik'te yine deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. Deprem dirençli Gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır."

Görür dün yaşanan depremlerin ardından da şunları söylemişti:

"Gemlik'teki deprem, KAF'ın Güney kolu üzerindedir. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz. Ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor. Ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli!"

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#Gemlik#Deprem#Naci Görür

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