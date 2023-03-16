Prof. Dr. Naci Görür: Depremler kaderimiz değil, direnen kentler oluşturabiliriz

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Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Deprem Eylem Planı Çalışma Toplantısı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Süleyman Pambal, Prof. Dr. H. Tarık Şengül, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. Bahar Yetiş, Prof. Dr. Barış Binici, Prof. Dr. Ebru Voyvoda, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Murat Şeker, bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Zeydan Karalar, düzenlenen toplantının amacının depremin üstesinden gelmek olduğunu belirtti. Deprem felaketinde kendisinin oturduğu yere çok yakın bir binanın yıkıldığını anlatan Karalar, hızlıca çöken yapının başına gittiğini belirterek, "Gördüğüm ilk sorun; depremin ardından vatandaşlarımızın araçları ile çıkmasından dolayı trafiğin kilitlenmesiydi. Bundan dolayı iş makineleri enkaza zor ulaştı. Bu sorunların üstesinden geleceğiz. Adana'nın MR'ı çekeceğiz. Nerelerde hazırlık yapmamız lazım, bunu göreceğiz" dedi.

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