Prof. Dr. Naci Görür: 6.2, büyük depremi öne çekti

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Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Aziz milletimle dertleşme: Şunları bir kez daha dikkatlerinize sunmayı görev addediyorum.

1- İstanbul depremi olacak (Marmara Depremi).

2- Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul depremini daha da öne çekti.

3- Millet olarak fay ve deprem olacak mı olmayacak mı konuşmayalım.

4- Bizim için önemli olan ‘deprem dirençli kentler’ yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin.

5- Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım.

6- Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilim adamı değildir. Saygılarımla.”