Prof. Dr. Mustafa Sarı iyi haberi verdi: Marmara direniyor

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Müsilaj Bilim Kurulu üyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajı ‘deniz yangını’ olarak tanımlayarak, “Denizin altındaki yangın yüzünden gördüğümüz kayıplar, mevcut tahribatın ancak sınırlı ve küçük bir bölümü. Balıklar, sert ve yumuşak mercan toplulukları, sünger toplulukları çok büyük zarar gördü” dedi. Kıyıdan itibaren 30 metre derinliğe kadar olan kıyısal alanda bulunan bütün sünger topluluklarının öldüğünü ifade eden Prof. Dr. Sarı, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Haziran 2021 tarihinden Nisan 2022 tarihine kadar her hafta düzenli yaptığım dalışlarda, neredeyse bir tane canlı sünger topluluğuna rast gelmedim. Nisan ortasından itibaren başlayan canlanmayı, bayram öncesi fotoğraflama şansım oldu. Bu canlılığı görmek beni şahsen çok mutlu etti” dedi.

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'ATIK YAĞ DÖKMEYELİM'

Prof. Dr. Sarı, her şeye rağmen denizin direndiğini söyleyerek, “Süngerler canlanmaya başladı. Bu canlanmayı ‘Yaşasın, başardık, müsilajdan kurtulduk’ gibi yanlış bir mesaja dönüştürmeden süngerlerin yaktığı umut ışığının peşine takılıp denize yardım etmemiz lazım. Bu yüzden bireysel olarak denize yardım etmemiz gerekiyor. Mademki deniz direniyor haydi şimdi sıra bizde. Lavabolarımızdan bir damla bile atık yağ dökmeyelim. Çünkü 1 litre atık yağ döktüğümüzde bin ton deniz suyunu kirletiyoruz. Evlerimizde sayısı 10’un üzerinde olan, adı temizlik maddesi, aslı zehir olan kimyasal kullanımını bireysel olarak yarı yarıya azaltabiliriz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Sarı, geçen yıldan beri müsilajla mücadele konusunda çok şey yapıldığını vurgulayarak, “Ancak 40 yıldır yapmadıklarımızı, bir yıla sığdırıp denizin yükünü azaltamadık. Bütün atık arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi kararını alıp belediyelere 3 yıl süre verdik. Sanayi tesislerine yönelik denetim gevşedi. Denizde bulanıklık yüksek, aşırı alg çoğalması mevcut. Müsilaj oluşumu için su sıcaklığı hariç bütün şartlar hazır gibi. Önümüzdeki günlerde su sıcaklıkları yeni bir müsilaj oluşumunu tetiklerse sürpriz olmaz” dedi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Prof. Dr. Sarı, denizdeki canlanmalı sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımla duyurmuştu. Sarı, “İyi haber! Dipte müsilaj çamuru azalınca bir yıl sonra süngerler canlanmaya başladı. Deniz kestaneleri kıyılarda hızla çoğaldı. Müsilajın ekosistemi değiştirici etkilerini çıplak gözle görüyoruz. Yeni bir müsilaj oluşumu ortaya çıkarsa tüm canlılığı yeniden kaybedeceğiz” demişti.



