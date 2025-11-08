Prof. Dr. Mustafa Sarı: Gönen Çayı’nda kirlilik kritik seviyede

Haberin Devamı

Ölçüm cihazlarıyla elde edilen veriler, çaydaki kirliliğin kritik seviyelere ulaştığını gösterdi. Marmara Bölgesi’nin en kritik tatlı su ve Gönen Ovası’ndaki tarımsal üretimin ara su kaynağı Gönen Çayı’nın su kalitesinin, sanayi atıkları nedeniyle birinci dereceden dördüncü dereceye düştüğü ortaya çıktı. Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu kirliliğin kaynağının Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olduğunu işaret etti.

EKOLOJİK ÇÖKÜŞ BAŞLAMIŞ

Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Sarı, şu uyarılarda bulundu: “Çalışma sonunda elde edilen bulgular üzücü. Kirlilik milli güvenlik sorunu oluşturuyor. Veriler, çayın belirli segmentlerinde ekolojik çöküş yaşandığını ortaya koyuyor. Mansap bölgesinde ve OSB atıklarının çaya karıştığı kesimde çözünmüş oksijen 0.11–0.17 mg/L değerlerine kadar düştü. Bu seviyeler sucul yaşamın sürdürülemeyeceğini gösterir. Ekosistem çöküşü başlamış olsa da geri döndürülebilir. Gönen Çayı’nın korunması, Marmara Denizi’ni, müsilajsız günleri, tarımsal üretimi ve su geleceğimizi korumak demek. OSB kaynaklı deşarj derhal durdurulmalı. Çaya arıtmadan evsel atık deşarjına son verilmeli, ileri biyolojik arıtma kapasitesi artırılmalı. Çaya tarımsal ve hayvansal atık yönetimi salımı, dökümü sıkı denetlenmeli. Kirli suyun sulamada kullanımına geçici sınırlama getirilmeli. Gönen Çayı Acil Eylem Planı hazırlanmalı.”

ÖLÇÜM SONUÇLARI NE DİYOR

- pH ve amonyum değerleri, yüksek organik ve endüstriyel kirlilik yükünü işaret ediyor.

- Tuzluluk ve iletkenlik, kirliliğin endüstriyel karakterini destekliyor.

- Misakça Köprüsü’den Bostancı Mahallesi yakınına kadar olan çay kesiminde balık ve makrofauna tespit edilemedi.