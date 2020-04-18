Prof. Dr. Mustafa Er kimdir?
Prof. Dr . Mustafa Er, hayatını kaybetmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Mustafa Er yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Prof. Dr. Mustafa Er kimdir? İşte o isim hakkında bazı bilgiler
Geçtiğimiz günlerde Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Haydar Baş'ın damadı olan Prof. Dr. Mustafa Er, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İç kanama teşhisi konulan Mustafa Er hayatını kaybetti. İşte, Prof. Dr. Mustafa Er'in hayatına dair bazı bilgiler
ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTELER
Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 1996 - 1999
Öğretim Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 1999 - 2008
Yrd.Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2008 - 2012
Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 2012 - 2017
Prof.Dr., Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2017 - 2020
EĞİTİM GEÇMİŞİ
Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı, Kimya Bölümü, Türkiye 1999 - 2006
Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı, Kimya Bölümü, Türkiye 1996 - 1999
Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye 1990 - 1994
ARAŞTIRMA ALANLARI
Kimya, Organik Kimya, Heterosiklik Bileşikler Kimyası, Organik Reaksiyon Mekanizmaları, Organometalik Bileşikler,
Temel Bilimler
VERDİĞİ DERSLER
Organik Kimya 1, Lisans, 2016 - 2017
Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Organik Kimya (Tıp Fakültesi), Lisans, 2016 - 2017
Genel Kimya, Lisans, 2016 - 2017
Doğrudan Karbonilleme İle Yapılan Sentezler, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Organik Kimyada YapıAydınlatılması , Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Sentetik Organik Kimya, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Kimyada Bilimsel Araştırma Metodları, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
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