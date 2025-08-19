Prof. Dr. Mete Tunçay hayatını kaybetti… ‘Hocaların Hocası’ydı

Haberin Devamı

ETİLER Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde dün sabah yaşamını yitiren 89 yaşındaki Siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay için Levent’teki Afet Yolal Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tunçay’ın ailesi, yakınları ve dostları ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Tunçay’ın naaşı, cenaze aracına konuldu. Mete Tunçay’ın cenazesi, Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

27 Haziran 1936’da İstanbul’da doğan, 1954’te Beyoğlu Atatürk Erkek Lisesi’ni, 1958’de ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni tamamlayan Mete Tunçay, 1961’de özgürlük kavramı üstüne yazdığı tezle doktora derecesini aldı. Siyasal düşünceler tarihi disiplininin Türkiye’de gelişmesine katkıda bulunmuş bir akademisyen olarak öne çıkan Tunçay’ın ‘Türkiye’de Sol Akımlar’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması’ adlı kitapları, önemli eserleri arasında yer aldı. Ayrıca ‘Tarih ve Toplum’ dergisi ile tarih dergisi ‘Toplumsal Tarih’in yayımlanmasına ve Tarih Vakfı’nın kurulmasına öncülük etti.

EMERİTUS PROFESÖR

Kültür Bakanlığı Yayınlar Daire Başkanlığı ve Milli Kütüphane’de müşavirlik gibi önemli görevler üstlenen Prof. Dr. Mete Tunçay, aynı zamanda hem Ankara hem de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde de uzun yıllar görev yaptı. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün kurucu başkanı olan ve aynı bölümdeki görevine emeritus profesör unvanıyla devam eden Tunçay, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hayatını huzurevinde sürdürüyordu.

MESLEKTAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ YASTA: TENEFFÜSTE BİLE DERS VERİRDİ

Prof. Dr. Tunçay’ın vefatını duyuran eski öğrencisi ve 45 yıllık dostu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, hocasını şu sözlerle anlattı: “Önce 1981 yılında karşısına öğrenci olarak oturduğum hocam, sonra ağabeyim, yoldaşım, akıl hocam ve 45 yıllık dostumdu. Mete Hoca’nın Mülkiye’deki son öğrencilerindenim. Bilgimizle ukalâlık etmemize kızar ama hava atmamıza da izin verirdi. Ders arasında, teneffüslerde sınıftan ayrılmaz, sınıfın kapısında bizlerle sohbet ederdi ve biz de onun etrafını kuşatarak sorular sorardık. Hocalığı teneffüste de sürerdi. Mete Tunçay gibi bir hocanın öğrencisi olduğum için kendimi şanslı sayarım. Çeşitli vesilelerle kendisine minnettarlığımı ifade etme fırsatı buldum. Onu çok özleyeceğim.”

DUAYEN BİR İSİMDİ

Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş (Çukurova Üniversitesi): “Alanımızın duayen hocası, çalışkanlığıyla Türk siyasi tarihi literatürüne önemli katkılarda bulunan, ‘Eleştirel Tarih Yazıları’ kitabının editörlüğünü yapmaktan onur duyduğum Prof. Dr. Mete Tunçay hocamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim.”

İLHAM VERİCİYDİ

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak (Üsküdar Üniversitesi): “Ender yetişen ilim adamlarından birisiydi. 12 Eylül darbesi sonrası 1402 sayılı yasayla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden uzaklaştırılmış olması dolayısıyla kendisinden ders alamamış olsam da sonrasında birlikte çalışma fırsatını elde edebilmiştim. İlham verici birisiydi. Nur içinde yatsın.”

