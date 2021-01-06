Prof. Dr. Melih Bulu'dan CNN TÜRK'te çarpıcı sözler

Ahmet Hakan'ın öğrencilerin kendisini neden istemediğine yönelik sorusuna Prof. Dr. Melih Bulu'nun yanıtı şöyle oldu;

Öğrencilerin argümanları şu: 'Sizin kişiliğinizle ilgili sorunumuz yok, CV'niz çok iyi. İddianız da çok iyi. Ama seçimle gelmediniz.' Argüman temelde seçimle gelmemiş bir rektör olmam.

Benim argümanım da şu: Ben seçimle gelmemiş ilk rektör değilim. 2016 yılından beri Türkiye'deki benim yöntemimle atanıyor. Dünyada da birçok üniversitenin rektörü seçimle gelmiyor, bunlar dünyanın en önde gelen üniversiteleri. Dünyada zaten akademisyenlerin oy vererek seçip atadığı üniversite sayısı çok az. Dünyanın belli başları üniversitelerinde böyle bir yöntem yok. Bizde de yok.

Prof. Dr. Bulu, Ahmet Hakan'ın "Siyasi geçmişiniz bir mesele olarak masada mı?" sorusuna şu karşılığı verdi:

Biraz önce öğrencilerle yaptığımız konuşmalarda bu gelmedi önüme açıkçası. Benim siyasette bulunmamın akademik bir bakış açısıyla olma argümanım var benim. Ben ODTÜ'de öğrenciyken ilk SHP'de başladım. Sonra LDP Gençlik Teşkilatı Başkanlığı yaptım, en son da AKP teşkilatında görev aldım.

Bir ülkenin nasıl yönetildiğini anlama amacıyla girmiş bir gözlemci olduğum için insanlar herhalde bunu anladılar ve o argümana gitmiyorlar.

"HOBİLERİM SORULUNCA SÖYLÜYORUM"

Ahmet Hakan'ın "Dinlediğiniz müzikten, hobilerinizden bahsediyorsunuz. Bu kendini ispatlama çabası olarak algılanıyor. Niye kendinizi sürekli anlatma gayreti içerisindesiniz?" sorusu üzerine Prof. Dr. Bulu, "Ben bunu vurgu yapmıyorum ama hobilerim sorulunca söylüyorum. Söylemediğim birçok özelliğim daha var, onları da söylesem TT olur muhtemelen. Ne tür müzik dinlersiniz diyorlar, ben de söylüyorum." dedi.