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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hurriyet.com.tr'de soruları yanıtlıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hurriyet.com.tr instagram hesabında sizden gelen soruları yanıtlıyor
Virüs etkisini azalttı mı, artan vaka sayısı bize neyi anlatıyor, normalleşme döneminde nelere dikkat etmeliyiz?
Hürriyet aile/çocuk yazarı Ömür Kurt soruyor, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Mehmet Ceyhan hurriyet.com.tr instagram hesabında yanıtlıyor.
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