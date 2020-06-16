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HaberlerGündem HaberleriProf. Dr. Mehmet Ceyhan hurriyet.com.tr'de soruları yanıtlıyor
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Haber Giriş: 16.06.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hurriyet.com.tr'de soruları yanıtlıyor

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hurriyet.com.tr'de soruları yanıtlıyor
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hurriyet.com.tr instagram hesabında sizden gelen soruları yanıtlıyor

Virüs etkisini azalttı mı, artan vaka sayısı bize neyi anlatıyor, normalleşme döneminde nelere dikkat etmeliyiz?

Hürriyet aile/çocuk yazarı Ömür Kurt soruyor, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Mehmet Ceyhan hurriyet.com.tr instagram hesabında yanıtlıyor.

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