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Haber Giriş: 20.05.2020 - 13:22,Son Güncelleme:

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı... Koronavirüsle mücadelede 'Türkçe'nin sırrı!

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuk olarak katıldığı bir canlı yayın programında, Türkçe harflerin telaffuzunda damlacık çıkarmanın daha az olduğunu belirterek, Türkçe'nin koronavirüsü da az yaydığını iddia etti.

CNN Türk'te canlı yayına katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, damlacık yolu ile bulaşan koronavirüsü, Türkçe konuşmanın daha az yaydığını öne sürdü.

VİRÜS KONUŞURKEN YAYILABİLİYOR

Enfeksiyon hastalıkları derneği başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında koronavirüse dair açıklamalar yaptı. Damlacık yolu ile bulaşan virüsün, konuşurken de yayılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, İngilizce ve Rusya'da olan bazı harflerin virüsü daha hızlı yaydığını söyledi.

"TÜRKÇE KONUŞMAK VİRÜSÜ DAHA AZ YAYIYOR"

Türkçe konuşmaya da değinen Prof. Dr. Ceyhan, "Türkçe konuşmak virüsü daha az yayıyor" ifadelerini kullandı.

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