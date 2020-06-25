Prof.Dr. Levent Eraslan kimdir? İşte Prof.Dr. Levent Eraslan'ın biyografisi

1975 Karabük doğumlu olan Levent Eraslan, ilk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da lisans ve lisansüstü eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Eğitim Sosyolojisi alanında doktora sahibi olan Eraslan, sivil toplum ve eğitim STK'ları uzmanıdır.

Prof.Dr. Levent Eraslan, Kırıkkale Üniversitesinde ve Ankara Üniversitesinde öğretim elemanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.



2009 yılından itibaren Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.



2012 yılında Doçentlik unvanın alan Eraslan’ın sivil toplum, STK’lar, eğitim alanında sivil toplum yapılanmaları, liderlik paradigmaları, sosyoloji öğretimi, öğretmen yetiştirme ve istihdamı konularında araştırma ve incelemeleri ile ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara sunduğu çok sayıda akademik çalışması ve yayımlanmış eserleri bulunmaktadır.Bu çalışmalara yüzden fazla atıf alan Eraslan, eğitim bilimleri alanında bir çok derginin danışma kurulu üyeliği ve hakemliği yapmıştır.



ABD, Almanya, Avusturya gibi ülkelerde çeşitli projeler bağlamında bulunan Eraslan, İngilizce bilmekte ve Yasemin Eraslan ile evlidir.